CHP adayının “ırkçı” söylemine Özcan’dan sert tepki! “CHP demek zulüm demek nefret demek”

"Milletimizin vicdanına, ülkemizin bağrına sığınmış Türkmen çocukları göndermek sizin haddiniz değil! Çocukların cevap vermeye dahi tenezzül etmeyen mağrur tavırları sizden daha olgun olduklarını gösteriyor. Aferin çocuklar sizler çoktan büyümüşsünüz diyen Özcan -Irak Türkmenlerini "sığınmacı" olarak değil, memleketin "öz evlatları" olarak nitelendirerek, CHP'li adayın bakış açısını eleştirdi. Özcan, "Çocuk çocuktur, ideolojisi yoktur, günahı yoktur, büyüdükçe öğrenir yaşadığı toplumun kültürünü alır nasıl eğitirseniz öyle olur. Milletimizin vicdanına, ülkemizin bağrına sığınmış Türkmen çocukları göndermek sizin haddiniz değil. Bunun adı vicdansızlıktır" ifadelerini kullandı. "IRAK TÜRKLERİ SIĞINMACI DEĞİL BU MEMLEKETİN ÖZ EVLATLARIDIR!" Özcan, Irak Türkmenlerini sığınmacı olarak değil, memleketin öz evlatları olarak nitelendirerek, CHP'ye yönelik sert eleştirilerini sürdürdü. "CHP demek zulüm demek nefret demek. Bunun adı vicdansızlık. Chp nin bu kirli zihniyetine en büyük cevabı milletimiz sandıkta verecektir Chp Milletimizin vicdanına, ülkemizin bağrına sığınmış Türkmen çocukları göndermek sizin haddiniz değil!" ifadelerini kullanan Özcan, Şahin'in tutumunu kınadı.