2024-02-23 12:03:47 CHP adayının “ırkçı” söylemine Özcan’dan sert tepki! “CHP demek zulüm demek nefret demek”
CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin’in Irak Türkmenlerinin çocuklarına yönelik skandal ifadelerine AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan’dan sert tepki geldi. Özcan, "CHP'nin yıllardır kaybetme nedeni, bu kibri, üstenciliği, mazlumun derdini anlayamaması, dilini konuşamaması. Mamak CHP Adayı Veli Gündüz Şahin'in bu nobran tavrı işte bu anlayışın ispatı olmuş. Aynı şahıs yıllar önce gecekondu sahiplerine "siz işgalcisiniz" demişti" açıklamasını yaptı. Veli Gündüz Şahin'in bir esnaf ziyareti sırasında gördüğü Irak Türkmeni çocuklara yönelik, "Bu çocuklar büyüdüğü zaman büyük sorun olur" sözleri büyük tepki toplamıştı.