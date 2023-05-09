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Teknoloji-Bilişim
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ChatGPT suça alet edildi! Çin polisi tutukladı

2023-05-09 02:43:52
ChatGPT suça alet edildi! Çin polisi tutukladı

Çin polisi, ChatGPT kullanarak sahte haber yayan bir kullanıcıyı tutukladı.

#1
Foto - ChatGPT suça alet edildi! Çin polisi tutukladı

Yapay zekalar dünyada ilginç olaylara yol açmaya olmaya devam ediyor.

#2
Foto - ChatGPT suça alet edildi! Çin polisi tutukladı

Çin polisi, yanlış bilgi yaymak için ChatGPT sohbet botunu kullandığı iddia ederek bir kişiyi tutukladı.

#3
Foto - ChatGPT suça alet edildi! Çin polisi tutukladı

Olay, yapay zekanın, gerçek haberleri çarpıtabileceğine dair endişeleri artırıyor.

#4
Foto - ChatGPT suça alet edildi! Çin polisi tutukladı

SCMP’de yer alan habere göre, Çin polisi ilginç bir tutuklamada bulundu.

#5
Foto - ChatGPT suça alet edildi! Çin polisi tutukladı

Hong isimli bir adam, 25 Nisan’da dokuz kişinin ölümüne neden olduğu eden hayali bir haber uydurdu.

#6
Foto - ChatGPT suça alet edildi! Çin polisi tutukladı

ChatGPT kullanılarak hazırlanan bu haberin, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” söylendi.

#7
Foto - ChatGPT suça alet edildi! Çin polisi tutukladı

Kullanıcı suçlu bulunursa beş ila on yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

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