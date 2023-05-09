2023-05-09 02:43:52 ChatGPT suça alet edildi! Çin polisi tutukladı
Çin polisi, ChatGPT kullanarak sahte haber yayan bir kullanıcıyı tutukladı.
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Çin polisi, ChatGPT kullanarak sahte haber yayan bir kullanıcıyı tutukladı.
Yapay zekalar dünyada ilginç olaylara yol açmaya olmaya devam ediyor.
Çin polisi, yanlış bilgi yaymak için ChatGPT sohbet botunu kullandığı iddia ederek bir kişiyi tutukladı.
Olay, yapay zekanın, gerçek haberleri çarpıtabileceğine dair endişeleri artırıyor.
SCMP’de yer alan habere göre, Çin polisi ilginç bir tutuklamada bulundu.
Hong isimli bir adam, 25 Nisan’da dokuz kişinin ölümüne neden olduğu eden hayali bir haber uydurdu.
ChatGPT kullanılarak hazırlanan bu haberin, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” söylendi.
Kullanıcı suçlu bulunursa beş ila on yıl hapis cezasına çarptırılabilir.
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