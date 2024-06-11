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Cezası 387 bin 141 lira! Siz siz olun bu bitkinin yanına yaklaşmayın

2024-06-11 18:22:22
Cezası 387 bin 141 lira! Siz siz olun bu bitkinin yanına yaklaşmayın

Cezası cezası 387 bin 141 lira! Siz siz olun bu bitkinin yanına yaklaşmayın

#1
Foto - Cezası 387 bin 141 lira! Siz siz olun bu bitkinin yanına yaklaşmayın

Siirt'in Tillo ilçesine bağlı Sinep köyünde yetişen lokal endemik bitki özelliği bulunan Siirt adaçayını (Salvia Siirtica) koparanlara 387 bin 141 lira ceza uygulanıyor.

#2
Foto - Cezası 387 bin 141 lira! Siz siz olun bu bitkinin yanına yaklaşmayın

Tillo ilçesine bağlı Sinep köyü mezarlığında yetişen ve IUCN kriterlerine göre tek yaşama alanına sahip olması ve popülasyondaki birey sayısı nedeniyle nesli kritik tehlike "CR" altında bulunan bitki koruma altında bulunuyor.

#3
Foto - Cezası 387 bin 141 lira! Siz siz olun bu bitkinin yanına yaklaşmayın

Siirt Üniversitesi (SİÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mehmet Fidan, AA muhabirine, adaçayının ballıbabagiller familyasında yer alan bir tür olduğunu söyledi. Adaçayının ülke genelinde bulunan yaklaşık 100 türünden 50'den fazlasının endemik olduğunu belirten Fidan, "Bazıları lokal endemiktir. Siirt adaçayı lokal endemik türlerden biridir. Yeryüzünde sadece Siirt'te belirli bir noktada yayılışı bulunmaktadır. Yılın 15-20 günlük bir süresinde çiçek açıyor, ondan sonra çiçeklerini kapatıp meyve oluşturmaya başlıyor." dedi.

#4
Foto - Cezası 387 bin 141 lira! Siz siz olun bu bitkinin yanına yaklaşmayın

Siirt adaçayının tehlike kategorisinin kritik seviyede olan bir tür olduğunu ve bu nedenle koruma altına alındığını anımsatan Fidan, koparılması halinde 387 bin 141 liralık ceza uygulandığını belirtti.

#5
Foto - Cezası 387 bin 141 lira! Siz siz olun bu bitkinin yanına yaklaşmayın

Bu türün yayılış gösterdiği alanın köy mezarlığı olduğuna dikkati çeken Fidan, şunları kaydetti: "Siirt adaçayının bulunduğu alan aslında çok önemli. İnancımız gereği mezarlıklar bitkilerin korunması için çok önemli alanlardır. Çünkü biz mezarlıklardan bir şey koparılmasının doğru olmadığına inanıyoruz. Bu bitkinin doğal yayılış alanı bir mezarlık. Doğal olarak da koruma altında olan bir tür olarak hesaplıyoruz." Siirt adaçayının ballıbabagiller familyasının tıbbi aromatik bitkiler grubunda yer aldığını ve birçok araştırmacının çalışma yaptığı bir tür olduğunu bildiren Fidan, endemik bitkilerin birey sayısının artırılmasının önemli olduğunu sözlerine ekledi.

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