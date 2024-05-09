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Yaşam
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Cezası 387 bin 141 TL... Terörün bittiği dağlarda bakın jandarma niye nöbet tutuyor

2024-05-09 09:20:50
Cezası 387 bin 141 TL... Terörün bittiği dağlarda bakın jandarma niye nöbet tutuyor

Bir zamanlar terör sebebiyle kimselerin çıkamadığı dağlarda artık huzur hakim. Muş'ta jandarma ekipleri dağlarda şimdilerde ters lale nöbeti tutuyor.

#1
Foto - Cezası 387 bin 141 TL... Terörün bittiği dağlarda bakın jandarma niye nöbet tutuyor

Muş Merkeze Bağlı Karaağaç Beldesi'nde, bin 800 rakımlı Çizmeburun Dağı'nda açan ve nadir görülen ters laleler, jandarma ekipleri tarafından titizlikle korunuyor. Jandarma birimleri, terörle mücadele kapsamında temizledikleri dağlarda, yalnızca yılda bir kez açan ve kısa ömürlü olan bu ender çiçekleri özenle gözetiyor.

#2
Foto - Cezası 387 bin 141 TL... Terörün bittiği dağlarda bakın jandarma niye nöbet tutuyor

Sarp dağlarda açan, nesli koruma altında olan ve ağlayan gelin olarak bilinen ters laleler, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından korunuyor.

#3
Foto - Cezası 387 bin 141 TL... Terörün bittiği dağlarda bakın jandarma niye nöbet tutuyor

Nesli koruma altında bulunan ters lalelerin soğanlarına zarar verilmemesi için jandarma ekipleri denetimlerini sıklaştırıyor.

#4
Foto - Cezası 387 bin 141 TL... Terörün bittiği dağlarda bakın jandarma niye nöbet tutuyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ise koparılan her lale için 387 bin 141 TL idari para cezası kesiyor.

#5
Foto - Cezası 387 bin 141 TL... Terörün bittiği dağlarda bakın jandarma niye nöbet tutuyor

Muş Valisi Avni Çakır, Muş'un meşhur Ters Lalesi ve Muş Lalesinin ilkbahar mevsimiyle birlikte ilin birçok noktasında görülebildiğini belirtti.

#6
Foto - Cezası 387 bin 141 TL... Terörün bittiği dağlarda bakın jandarma niye nöbet tutuyor

Özellikle Nisanın son haftaları ile Mayısın ikinci haftasına kadar canlılıklarını koruyan bu endemik bitkilerin korunması gerektiğini vurgulayan Vali Çakır, “Muş deyince dışarıda akla gelen figürlerden bir tanesi de Muş’un meşhur Ters Lalesi ve Muş Lalesidir. Bu anlamda tabii Muş Lalesi endemik bir tür olduğu için nesli koruma altında. Bunların toplanması, ticarete konu edilmesi ve zarar verilmesi yasak. Jandarmamız bu anlamda bu bitkilerimizin yoğun olduğu bölgelerde görev ifa ediyorlar. Tabi bu konuda Muş’ta da vatandaşlarımızın hassasiyeti artık ciddi alamda oluştu. Çünkü bu Türkiye'de nadir gözüken bitkilerden bir tanesi. İlimizin de dışarıdaki en önemli tanıtım figürlerinden bir tanesi. Bu noktada jandarmamız çalışmalarını sürdürüyor. Muş Lalesinin ve Ters Lalenin bu konuda neslinin devamı noktasında arkadaşlarımıza güçlü bir destek veriyor. Emeği geçen tüm jandarma personelimize de teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızı da bu güzellikler solmadan Muş’a gelip bu güzellikleri görmek için davet ediyorum” dedi.

#7
Foto - Cezası 387 bin 141 TL... Terörün bittiği dağlarda bakın jandarma niye nöbet tutuyor

#8
Foto - Cezası 387 bin 141 TL... Terörün bittiği dağlarda bakın jandarma niye nöbet tutuyor

Muş ili, zengin sulak alanlara ve bitki örtüsüne sahip olmasıyla dikkat çektiğini söyleyen Telli Turna Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Avci, “Muş ili çok zengin sulak alanlara, çok zengin bitki örtüsüne sahip, endemik bitki yönünden de çok zengin. Bunlardan en önemlisi de ömrü kısa olan ve ilimizde çok nadir belli bölgelerde çıkan ters lalelerdir. Ters laleler yaklaşık 15 ve en fazla 20 gün canlı kalma süresi var. Fotoğraf sanatçıları, meraklı kişiler gelip fotoğraflarını çekiyorlar. Koruma bilincinin gelişmesi gerekiyor. Bu konuda jandarmanın çevre timi sahadaki çalışmalarımıza sürekli denk geliyoruz. Sulak alanlarda yaptığımız çalışmalarda, saha çalışmalarında denk ediyoruz. Bu defa da ters lalelerin nadir olarak görüldüğü bir yerde nöbet tutuklarını, kontrol çalışmaları yaptıklarını gördük” şeklinde konuştu.

#9
Foto - Cezası 387 bin 141 TL... Terörün bittiği dağlarda bakın jandarma niye nöbet tutuyor

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