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Geriye bu görüntüler kaldı! Yenidoğan çetesinin üssünde gizli çekim

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Geriye bu görüntüler kaldı! Yenidoğan çetesinin üssünde gizli çekim

İçerik üreticisi Mustafa Kurt, kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" soruşturması kapsamında ruhsatı iptal edilerek kapatılan İstanbul Esenler'deki hastanenin son durumunu görüntüledi.

#1
Foto - Geriye bu görüntüler kaldı! Yenidoğan çetesinin üssünde gizli çekim

Kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" soruşturmasıyla gündeme gelen ve ruhsatı iptal edilerek faaliyetlerine son verilen İstanbul Esenler’deki hastanenin son hali şaşırttı. Yaklaşık 2 yıldır kullanılmayan hastanenin içerisinde yenidoğan yoğun bakımında kullanılan kuvözler, tıbbi malzemeler, bilgisayarlar ve ameliyathane ekipmanlarının halen bulunduğu görüldü.

#2
Foto - Geriye bu görüntüler kaldı! Yenidoğan çetesinin üssünde gizli çekim

Hastanenin atıl durumdaki görüntülerinin kamuoyunda yaşananların unutulmaması amacıyla kayda alındığını belirten Mustafa Kurt, binaya gizlice girdiğini, görüntüleri belgesel amacıyla çektiğini ve giriş sırasında yaralandığını ifade etti.

#3
Foto - Geriye bu görüntüler kaldı! Yenidoğan çetesinin üssünde gizli çekim

Kurt, hırsızlık gibi olayların yaşanmaması amacıyla hastanenin açık ismini paylaşmak istemediğini de belirtti.

#4
Foto - Geriye bu görüntüler kaldı! Yenidoğan çetesinin üssünde gizli çekim

Kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" olarak adlandırılan soruşturma, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne 2023 yılında yapılan bir ihbarın ardından başladı.

#5
Foto - Geriye bu görüntüler kaldı! Yenidoğan çetesinin üssünde gizli çekim

CİMER üzerinden gelen ihbarın 21 Mayıs 2023’te İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne iletilmesi sonrasında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

#6
Foto - Geriye bu görüntüler kaldı! Yenidoğan çetesinin üssünde gizli çekim

26 Nisan 2024’te düzenlenen operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında adı geçen hastanelerden bazıları daha sonra kapatıldı.

#7
Foto - Geriye bu görüntüler kaldı! Yenidoğan çetesinin üssünde gizli çekim

Bugün gelinen noktada hastanenin kapatılmasının üzerinden yaklaşık 1 yıl 11 ay geçti.

#8
Foto - Geriye bu görüntüler kaldı! Yenidoğan çetesinin üssünde gizli çekim

Görüntülerde binanın içerisinde yenidoğan yoğun bakımında kullanılan kuvözlerin, çeşitli tıbbi cihazların, bilgisayarların, ilaç ve sarf malzemelerinin bulunduğu görülürken, ameliyathanenin de büyük ölçüde olduğu haliyle kaldığı dikkat çekti.

#9
Foto - Geriye bu görüntüler kaldı! Yenidoğan çetesinin üssünde gizli çekim

Mustafa Kurt, görüntüleri özellikle olayın kamuoyunun gündeminden düşmemesi ve yaşananların unutulmaması amacıyla çektiğini belirterek, "Kimse bu hastaneye girmesin. Ben sadece belgesel amacıyla girdim" mesajını verdi.

#10
Foto - Geriye bu görüntüler kaldı! Yenidoğan çetesinin üssünde gizli çekim

İşte hastaneden görüntüler...

#11
Foto - Geriye bu görüntüler kaldı! Yenidoğan çetesinin üssünde gizli çekim

İşte hastaneden görüntüler...

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