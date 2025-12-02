  • İSTANBUL
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Ceza değil, vefa dersi: Jandarma personeli, şehit babasına kestiği cezayı kendi eliyle iade etti

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ceza değil, vefa dersi: Jandarma personeli, şehit babasına kestiği cezayı kendi eliyle iade etti

Bartın'da, 1994 yılında şehit olan Ahmet Dönmez’in babası emekli madenci Ali Dönmez’e (70), aracını yanlış yere park ettiği gerekçesiyle 993 TL trafik cezası kesildi. Cezayı kesen jandarma trafik timinde görevli personel Yasin Ç., aracın şehit babasına ait olduğunu öğrenince, Ali Dönmez'i evinde ziyaret ederek ödenen ceza miktarını kendisine iade etti. Bu duyarlı davranış, şehit babasını duygulandırdı.

#1
Foto - Ceza değil, vefa dersi: Jandarma personeli, şehit babasına kestiği cezayı kendi eliyle iade etti

Trafik timinde görevli Jandarma personeli tarafından kesilen bir trafik cezası, sonrasında yaşanan insanlık örneğiyle gündeme geldi. 1994 yılında Bingöl Yayladere’de çatışmada şehit düşen Ahmet Dönmez’in babası Ali Dönmez’e, 74 AV 334 plakalı minibüsünü yanlış yere park etmesi nedeniyle 993 TL idari para cezası kesilmişti. Dönmez de bu cezayı kısa süre sonra ödemişti.

#2
Foto - Ceza değil, vefa dersi: Jandarma personeli, şehit babasına kestiği cezayı kendi eliyle iade etti

Bingöl Yayladere’de 1994 yılında çatışmada şehit olan Ahmet Dönmez'in babası emekli madenci Ali Dönmez’e geçen günlerde Kozcağız beldesinde 74 AV 334 plakalı minibüsünü yanlış yere park ettiği gerekçesiyle 993 TL para cezası kesildi. Dönmez de kesilen cezayı bir süre sonra ödedi. Aracın şehit babasına ait olduğunu öğrenen trafik timinde görevli Yasin Ç., ceza kestiği Ali Dönmez’i Kavlaklık Mahallesi’ndeki evinde ziyaret etti. Yasin Ç., şehit babasının ödediği miktarı olan 993 TL’yi kendisine iade etti.

#3
Foto - Ceza değil, vefa dersi: Jandarma personeli, şehit babasına kestiği cezayı kendi eliyle iade etti

Jandarma personelinin kendisini ziyaret ettiği için çok duygulandığını belirten Dönmez, “Ben de her vatandaş gibi yaptığım hatanın cezasını ödedim. Ceza makbuzunu kim yazdı, kim ne yaptı diye araştırmadım. " dedi.

#4
Foto - Ceza değil, vefa dersi: Jandarma personeli, şehit babasına kestiği cezayı kendi eliyle iade etti

Dönmez, "Beni bir gün jandarmadan aradılar, eve geldiler, cezayı yazan komutan bana, 'Bu cezayı ben yazdım, geri ödemek istiyoruz' dedi. Ben de ‘Cezaya razıyım, bedeli de ödedim’ dedim. Daha sonra çok ısrar ettiler. Ben de ücreti kabul ettim, hiç bekleniyordum. Çok duygulandım" açıklamasında bulundu.

