Haber Merkezi Giriş Tarihi: Ceza değil, vefa dersi: Jandarma personeli, şehit babasına kestiği cezayı kendi eliyle iade etti
Bartın'da, 1994 yılında şehit olan Ahmet Dönmez’in babası emekli madenci Ali Dönmez’e (70), aracını yanlış yere park ettiği gerekçesiyle 993 TL trafik cezası kesildi. Cezayı kesen jandarma trafik timinde görevli personel Yasin Ç., aracın şehit babasına ait olduğunu öğrenince, Ali Dönmez'i evinde ziyaret ederek ödenen ceza miktarını kendisine iade etti. Bu duyarlı davranış, şehit babasını duygulandırdı.