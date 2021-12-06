Çeyrek altın ne kadar? Altın gramı ne kadar kaç para? 6 Aralık 2021 cumhuriyet, yarım güncel altın fiyatları

Cumhuriyet Altını ne kadardı? Altın gramı ne kadar? Çeyrek altın kaç para? soruları vatandaşlar tarafından bir hayli merak ediliyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimini yapmasından sonra çeyrek altın fiyatları zirveleri aştı. Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın kaç TL? 6 Aralık 2021 Pazartesi gününe ait serbest piyasadaki en güncel çeyrek altın fiyatlarını sizler için derledik…