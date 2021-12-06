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Ekonomi
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Çeyrek altın ne kadar? Altın gramı ne kadar kaç para? 6 Aralık 2021 cumhuriyet, yarım güncel altın fiyatları

2021-12-06 07:54:11
Çeyrek altın ne kadar? Altın gramı ne kadar kaç para? 6 Aralık 2021 cumhuriyet, yarım güncel altın fiyatları

Cumhuriyet Altını ne kadardı? Altın gramı ne kadar? Çeyrek altın kaç para? soruları vatandaşlar tarafından bir hayli merak ediliyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimini yapmasından sonra çeyrek altın fiyatları zirveleri aştı. Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın kaç TL? 6 Aralık 2021 Pazartesi gününe ait serbest piyasadaki en güncel çeyrek altın fiyatlarını sizler için derledik…

#1
Foto - Çeyrek altın ne kadar? İşte 06.12.2021 tarihli güncel altın fiyatları! 6 Aralık 2021 tarihli altın fiyatları belli oldu. Altın fiyatları önceki güne göre düştü. İşte 6 Aralık 2021 Pazartesi için güncel altın fiyatları ve altın piyasasıyla ilgili detaylar...

Çeyrek altın ne kadar? İşte 06.12.2021 tarihli güncel altın fiyatları! 6 Aralık 2021 tarihli altın fiyatları belli oldu. Altın fiyatları önceki güne göre düştü. İşte 6 Aralık 2021 Pazartesi için güncel altın fiyatları ve altın piyasasıyla ilgili detaylar...

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.784,17 TL, 1.784,62 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.784,17 TL, 1.784,62 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 779,73 TL, 787,35 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 779,73 TL, 787,35 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 785,79 TL, 785,95 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 785,79 TL, 785,95 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.256,53 TL, 1.284,22 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.256,53 TL, 1.284,22 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.029,04 TL, 5.124,39 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.029,04 TL, 5.124,39 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.506,66 TL, 2.570,06 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.506,66 TL, 2.570,06 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.029,04 TL, 5.124,39 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.029,04 TL, 5.124,39 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.187,61 TL, 5.319,10 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.187,61 TL, 5.319,10 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 431,68 TL, 511,86 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 431,68 TL, 511,86 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 705,71 TL, 733,00 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 705,71 TL, 733,00 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 12.445,00 TL, 12.808,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 12.445,00 TL, 12.808,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,91 TL, 9,92 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,91 TL, 9,92 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,52 TL, 22,53 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,52 TL, 22,53 TL,

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