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Ekonomi
15
Çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? 8 Aralık 2021 Çarşamba anlık altın fiyatları

2021-12-08 09:01:12
Çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? 8 Aralık 2021 Çarşamba anlık altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar? sorusu 12 Aralık Perşembe günü yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Katar ziyareti gerçekleştirdi. Katar ile Türkiye arasında önemli yatırımlara imzalar atılırken, piyasanın gözü kulağı Katar’da idi. Zira altın fiyatı 790 TL’yi zorlamaya başlamasıyla birlikte Doha’da atılan imzalar sonrası altın gram fiyatı 773 TL’ye kadar geriledi. Peki güncel altın ne kadar? Gram altın şuan ne kadar? Gram altın düştü mü? Çeyrek ne kadar? Çeyrek altın kaç par? Cumhuriyet altını, yarım altın, ziynet altın ne kadar oldu? İşte 8 ARalık 2021 güncel altın fiyatları.

#1
Foto - Çeyrek altın ne kadar? Gram altın bugün ne kadar? 8 Aralık 2021 Çarşamba anlık altın fiyatları… Alıcısı ve satıcısı altında son rakamları merak ediyor. Birçok kişi gram altın ne kadar, çeyrek altın fiyatı gibi soruların cevabını araştırıyor. İşte piyasalardaki son durum...

Çeyrek altın ne kadar? Gram altın bugün ne kadar? 8 Aralık 2021 Çarşamba anlık altın fiyatları… Alıcısı ve satıcısı altında son rakamları merak ediyor. Birçok kişi gram altın ne kadar, çeyrek altın fiyatı gibi soruların cevabını araştırıyor. İşte piyasalardaki son durum...

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.787,90 TL, 1.788,26 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.787,90 TL, 1.788,26 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 776,19 TL, 783,96 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 776,19 TL, 783,96 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 780,59 TL, 780,74 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 780,59 TL, 780,74 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.249,83 TL, 1.277,46 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.249,83 TL, 1.277,46 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.995,78 TL, 5.090,42 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.995,78 TL, 5.090,42 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.490,08 TL, 2.553,02 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.490,08 TL, 2.553,02 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 4.995,78 TL, 5.090,42 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 4.995,78 TL, 5.090,42 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.153,15 TL, 5.283,80 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.153,15 TL, 5.283,80 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 429,67 TL, 509,52 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 429,67 TL, 509,52 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 702,45 TL, 729,62 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 702,45 TL, 729,62 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 12.388,00 TL, 12.750,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 12.388,00 TL, 12.750,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,80 TL, 9,82 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,80 TL, 9,82 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,49 TL, 22,50 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,49 TL, 22,50 TL,

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