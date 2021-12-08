Çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? 8 Aralık 2021 Çarşamba anlık altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar? sorusu 12 Aralık Perşembe günü yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Katar ziyareti gerçekleştirdi. Katar ile Türkiye arasında önemli yatırımlara imzalar atılırken, piyasanın gözü kulağı Katar’da idi. Zira altın fiyatı 790 TL’yi zorlamaya başlamasıyla birlikte Doha’da atılan imzalar sonrası altın gram fiyatı 773 TL’ye kadar geriledi. Peki güncel altın ne kadar? Gram altın şuan ne kadar? Gram altın düştü mü? Çeyrek ne kadar? Çeyrek altın kaç par? Cumhuriyet altını, yarım altın, ziynet altın ne kadar oldu? İşte 8 ARalık 2021 güncel altın fiyatları.