Çeyrek altın gram altın fiyatı 7 Ekim bugün altın fiyatları nedir kaçtan alınıyor kaçtan satılıyor?

Altın fiyatları ne kadar? Altının ons fiyatı, 7 Ekim 2021 Perşembe günü 1.761,71 dolardan satılırken Kapalıçarşı altın fiyatları da merak ediliyor. Gram altın bugün ne kadar? Serbest piyasada ve Kapalıçarşı’da çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını ile 14 ve 22 ayar bilezik fiyatları da bir hayli araştırılıyor. Bugün altın fiyatları anlık verilere bakmak isteyenler gram altın fiyatı 501,74 TL, cumhuriyet altını 3.271,33 liradan satılmakta olduklarını görecek. Peki çeyrek altın ne kadar, 14 ve 22 ayar bilezik kaç para? Ata altın ve yarım altın ne kadar? İşte 7 Ekim altın fiyatları güncel son durum.