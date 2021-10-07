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Ekonomi
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Çeyrek altın gram altın fiyatı 7 Ekim bugün altın fiyatları nedir kaçtan alınıyor kaçtan satılıyor?

2021-10-07 09:41:52
Çeyrek altın gram altın fiyatı 7 Ekim bugün altın fiyatları nedir kaçtan alınıyor kaçtan satılıyor?

Altın fiyatları ne kadar? Altının ons fiyatı, 7 Ekim 2021 Perşembe günü 1.761,71 dolardan satılırken Kapalıçarşı altın fiyatları da merak ediliyor. Gram altın bugün ne kadar? Serbest piyasada ve Kapalıçarşı’da çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını ile 14 ve 22 ayar bilezik fiyatları da bir hayli araştırılıyor. Bugün altın fiyatları anlık verilere bakmak isteyenler gram altın fiyatı 501,74 TL, cumhuriyet altını 3.271,33 liradan satılmakta olduklarını görecek. Peki çeyrek altın ne kadar, 14 ve 22 ayar bilezik kaç para? Ata altın ve yarım altın ne kadar? İşte 7 Ekim altın fiyatları güncel son durum.

#1
Foto - Gram altın ne kadar? Gram altın alış ne kadar? Gram altın fiyatı alış 499,91 TL olurken gram altın fiyatı satış ise 502,17 TL olarak işlem görmekte. 

Gram altın ne kadar? Gram altın alış ne kadar? Gram altın fiyatı alış 499,91 TL olurken gram altın fiyatı satış ise 502,17 TL olarak işlem görmekte. 

#2
Foto - Spot altın gram fiyatı ne kadar? Spot altın gram altın alış ne kadar? Gram altın fiyatı alış 501,62 TL olurken gram altın fiyatı satış ise 501,74 TL olarak işlem görmekte. 

Spot altın gram fiyatı ne kadar? Spot altın gram altın alış ne kadar? Gram altın fiyatı alış 501,62 TL olurken gram altın fiyatı satış ise 501,74 TL olarak işlem görmekte. 

#3
Foto - Altın ONS ne kadar? Altın ONS alış fiyatı 1.757,55 TL olurken, altın ONS satış fiyatı 1.757,82 TL’dir.

Altın ONS ne kadar? Altın ONS alış fiyatı 1.757,55 TL olurken, altın ONS satış fiyatı 1.757,82 TL’dir.

#4
Foto - Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın alış fiyatı kaçtan? Çeyrek altın alış fiyatı 802,15 TL olurken, çeyrek altın satış fiyatı ise 819,85 TL seviyelerinde işlem görüyor. 

Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın alış fiyatı kaçtan? Çeyrek altın alış fiyatı 802,15 TL olurken, çeyrek altın satış fiyatı ise 819,85 TL seviyelerinde işlem görüyor. 

#5
Foto - Cumhuriyet altını ne kadar? Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatı da yine cumhuriyet altını alacak ya da satacaklarsa sorgulanıyor. Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.210,39 TL olurken, cumhuriyet altını satış fiyatı 3.271,33 TL seviyelerinde işlem görmekte.

Cumhuriyet altını ne kadar? Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatı da yine cumhuriyet altını alacak ya da satacaklarsa sorgulanıyor. Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.210,39 TL olurken, cumhuriyet altını satış fiyatı 3.271,33 TL seviyelerinde işlem görmekte.

#6
Foto - Yarım altın ne kadar? Yarım altın alış ve satış fiyatı ise şöyle: Yarım altın alış fiyatı 1.600,12 TL yarım altın satış fiyatı 1.640,53 TL.

Yarım altın ne kadar? Yarım altın alış ve satış fiyatı ise şöyle: Yarım altın alış fiyatı 1.600,12 TL yarım altın satış fiyatı 1.640,53 TL.

#7
Foto - Ata altın ne kadar? Ata altın alış fiyatı 3.313,85 TL, ata altın satış fiyatı 3.397,31 TL

Ata altın ne kadar? Ata altın alış fiyatı 3.313,85 TL, ata altın satış fiyatı 3.397,31 TL

#8
Foto - 14 ayar bilezik fiyatı kaç para? 14 ayar bilezik alış fiyatı 274,96 TL olurken, 14 ayar bilezik satış fiyatı ise 329,95 TL seviyelerinde.

14 ayar bilezik fiyatı kaç para? 14 ayar bilezik alış fiyatı 274,96 TL olurken, 14 ayar bilezik satış fiyatı ise 329,95 TL seviyelerinde.

#9
Foto - 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? 22 ayar bilezik alış fiyatı 452,44 TL satış fiyatı 469,93 TL.

22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? 22 ayar bilezik alış fiyatı 452,44 TL satış fiyatı 469,93 TL.

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