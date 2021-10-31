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Ekonomi
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Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 31 Ekim 2021 anlık ve güncel altın fiyatları

2021-10-31 09:20:44
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 31 Ekim 2021 anlık ve güncel altın fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 31 Ekim 2021 anlık ve güncel altın fiyatları Altın fiyatları ne kadar? Merkez Bankası’nın faizleri indirmesinden sonra dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, 14 ve 22 ayar bilezik fiyatlarında son günlerde hareketli gözleniyor. 31 Ekim 2021 altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları düşüyor mu, neden? İşte 31 Ekim altın fiyatları.

#1
Foto - Gram altın, yeni güne de dolar kuru ve altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel değer kaybıyla başlaması sonrası altına yatırım yapan ya da altın alımı yapan vatandaşlarca altın fiyatları, gram tın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, 14 ve 22 ayar bilezik fiyatları anlık olarak takip ediliyor. Gram altın, yeni güne de dolar kuru ve altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel değer kaybıyla başladı. İşte 31 Ekim altın fiyatları son durum! Çeyrek altın, gram altın fiyatları 2021 güncel…

Gram altın, yeni güne de dolar kuru ve altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel değer kaybıyla başlaması sonrası altına yatırım yapan ya da altın alımı yapan vatandaşlarca altın fiyatları, gram tın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, 14 ve 22 ayar bilezik fiyatları anlık olarak takip ediliyor. Gram altın, yeni güne de dolar kuru ve altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel değer kaybıyla başladı. İşte 31 Ekim altın fiyatları son durum! Çeyrek altın, gram altın fiyatları 2021 güncel…

#2
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 542,16 TL, 548,90 TL

GRAM ALTIN FİYATI 542,16 TL, 548,90 TL

#3
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 549,65 TL, 550,02 TL

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 549,65 TL, 550,02 TL

#4
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.783,02 TL, 1.783,74 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.783,02 TL, 1.783,74 TL

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 879,44 TL, 899,29 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI 879,44 TL, 899,29 TL

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 3.517,77 TL, 3.586,16 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 3.517,77 TL, 3.586,16 TL

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 1.753,39 TL, 1.798,58 TL

YARIM ALTIN FİYATI 1.753,39 TL, 1.798,58 TL

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 3.517,77 TL, 3.586,16 TL

ZİYNET ALTINI FİYATI 3.517,77 TL, 3.586,16 TL

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 3.586,19 TL, 3.676,35 TL

ATA ALTIN FİYATI 3.586,19 TL, 3.676,35 TL

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 298,61 TL, 357,40 TL

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 298,61 TL, 357,40 TL

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 490,65 TL, 509,63 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 490,65 TL, 509,63 TL

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 8.675,00 TL, 8.997,00 TL

GREMSE ALTIN FİYATI 8.675,00 TL, 8.997,00 TL

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 7,36 TL, 7,38 TL

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 7,36 TL, 7,38 TL

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,88 TL, 23,93 TL

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,88 TL, 23,93 TL

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