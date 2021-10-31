Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 31 Ekim 2021 anlık ve güncel altın fiyatları Altın fiyatları ne kadar? Merkez Bankası’nın faizleri indirmesinden sonra dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, 14 ve 22 ayar bilezik fiyatlarında son günlerde hareketli gözleniyor. 31 Ekim 2021 altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları düşüyor mu, neden? İşte 31 Ekim altın fiyatları.