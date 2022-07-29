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Ekonomi
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Çeyrek altın fiyatı kaç TL oldu? Anlık altın fiyatları gram altın bugün ne kadar? 29 Temmuz 2022 Cuma altın fiyatları:

2022-07-29 08:55:37
Çeyrek altın fiyatı kaç TL oldu? Anlık altın fiyatları gram altın bugün ne kadar? 29 Temmuz 2022 Cuma altın fiyatları:

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Fed’in temmuz ayına ilişkin faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası beklendiği gibi 75 baz puan faiz artırımını gerçekleştirdi. Fed’in kararı sonrası altına yatırım yapanlar anlık altın fiyatlarını bir hayli sorguluyor. ABD’deki resesyon endişesi nedeniyle piyasalar bir hayli dalgalı seyrediyor. Piyasaların ani hareketliliğinden güncel altın fiyatları da nasipleniyor. Peki canlı altın fiyat: Gram altın ne kadar? Anlık altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatı kaç TL oldu? 29 Temmuz 2022 Cuma altın fiyatlarında son durum ne? İşte cumhuriyet altını, yarım altın, ata altını, ziynet altın, bilezik ve gremse fiyatları:

#1
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.755,24 TL, 1.755,72 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.755,24 TL, 1.755,72 TL,

#2
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 1.016,94 TL, 1.024,37 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 1.016,94 TL, 1.024,37 TL,

#3
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 1.017,79 TL, 1.017,99 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 1.017,79 TL, 1.017,99 TL,

#4
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.628,56 TL, 1.664,43 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.628,56 TL, 1.664,43 TL,

#5
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.513,88 TL, 6.637,30 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.513,88 TL, 6.637,30 TL,

#6
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.246,76 TL, 3.328,83 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 3.246,76 TL, 3.328,83 TL,

#7
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.513,88 TL, 6.637,30 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.513,88 TL, 6.637,30 TL,

#8
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.678,07 TL, 6.846,22 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.678,07 TL, 6.846,22 TL,

#9
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 559,44 TL, 670,81 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 559,44 TL, 670,81 TL,

#10
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 923,34 TL, 957,60 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 923,34 TL, 957,60 TL,

#11
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 16.422,00 TL, 16.695,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 16.422,00 TL, 16.695,00 TL,

#12
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,62 TL, 11,63 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,62 TL, 11,63 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 20,02 TL, 20,04 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 20,02 TL, 20,04 TL,

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