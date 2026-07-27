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Acemi askerler köyü yaktı: Savunma bakanı deliye döndü

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Acemi askerler köyü yaktı: Savunma bakanı deliye döndü

Güney Kıbrıs’ta acemi askerler yanlışlıkla iki köyü yaktı. Bölgenin muhtarı ülke yönetimine sert eleştiriler getirirken savunma bakanı çılgına döndü.

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Foto - Acemi askerler köyü yaktı: Savunma bakanı deliye döndü

Gazeteci Sefa Karahasan'ın haberine göre, Güney Kıbrıs’ta Rum Milli Muhafız Ordusu’na bağlı bir taburun acemi askerlerinin füze imhası sırasında meydana gelen patlamalar, Larnaka yakınlarındaki iki köyde yangına yol açtı; Agia Anna ve Pseudas köyleri boşaltıldı.

#2
Foto - Acemi askerler köyü yaktı: Savunma bakanı deliye döndü

Yangının çıktığı Agia Anna köyünün muhtarı Anastasis Georgiou, alınan önlemleri sert bir dille eleştirdi.

#3
Foto - Acemi askerler köyü yaktı: Savunma bakanı deliye döndü

Georgiou, “Polis, Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ı tutuklamalı” diyerek bakanı doğrudan hedef aldı.

#4
Foto - Acemi askerler köyü yaktı: Savunma bakanı deliye döndü

Bölgedeki askeri faaliyetlerden duyduğu rahatsızlığı dile getiren muhtar, “Bu sıcakta imha mı yapılır?” sorusunu yöneltti. Köy sakinleri de “Sahipsiz bırakıldık” diyerek isyan etti. Vatandaşlar, “Devlet nerede? Koltuklarında oturmaktan vazgeçip buraya gelsinler” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Acemi askerler köyü yaktı: Savunma bakanı deliye döndü

Tahliye uyarısının geciktiği ve halkın köy çanıyla bilgilendirildiği de kaydedildi. Yaşananlara “çok öfkelendiğini” belirten Savunma Bakanı Vasilis Palmas ise derhal soruşturma başlatıldığını açıkladı.

#6
Foto - Acemi askerler köyü yaktı: Savunma bakanı deliye döndü

Bakan, “Yapılanlar profesyonellikten uzak. Olaya karışan askerler hakkında gerekli adımlar derhal atılacaktır” dedi.

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