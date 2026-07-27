Acemi askerler köyü yaktı: Savunma bakanı deliye döndü
Güney Kıbrıs’ta acemi askerler yanlışlıkla iki köyü yaktı. Bölgenin muhtarı ülke yönetimine sert eleştiriler getirirken savunma bakanı çılgına döndü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Güney Kıbrıs’ta acemi askerler yanlışlıkla iki köyü yaktı. Bölgenin muhtarı ülke yönetimine sert eleştiriler getirirken savunma bakanı çılgına döndü.
Gazeteci Sefa Karahasan'ın haberine göre, Güney Kıbrıs’ta Rum Milli Muhafız Ordusu’na bağlı bir taburun acemi askerlerinin füze imhası sırasında meydana gelen patlamalar, Larnaka yakınlarındaki iki köyde yangına yol açtı; Agia Anna ve Pseudas köyleri boşaltıldı.
Yangının çıktığı Agia Anna köyünün muhtarı Anastasis Georgiou, alınan önlemleri sert bir dille eleştirdi.
Georgiou, “Polis, Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ı tutuklamalı” diyerek bakanı doğrudan hedef aldı.
Bölgedeki askeri faaliyetlerden duyduğu rahatsızlığı dile getiren muhtar, “Bu sıcakta imha mı yapılır?” sorusunu yöneltti. Köy sakinleri de “Sahipsiz bırakıldık” diyerek isyan etti. Vatandaşlar, “Devlet nerede? Koltuklarında oturmaktan vazgeçip buraya gelsinler” ifadelerini kullandı.
Tahliye uyarısının geciktiği ve halkın köy çanıyla bilgilendirildiği de kaydedildi. Yaşananlara “çok öfkelendiğini” belirten Savunma Bakanı Vasilis Palmas ise derhal soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Bakan, “Yapılanlar profesyonellikten uzak. Olaya karışan askerler hakkında gerekli adımlar derhal atılacaktır” dedi.
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