2023-10-27 17:57:27 Ceyhan Nehri'nde sonbahar
Ceyhan Nehri'nin Osmaniye sınırları içinde kalan bölümü, sonbaharın gelmesiyle sarı ve kahverenginin tonlarına bürünmeye başladı.
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Ceyhan Nehri'nin Osmaniye sınırları içinde kalan bölümü, sonbaharın gelmesiyle sarı ve kahverenginin tonlarına bürünmeye başladı.
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