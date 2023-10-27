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Ceyhan Nehri'nde sonbahar

2023-10-27 17:57:27
Ceyhan Nehri'nde sonbahar

Ceyhan Nehri'nin Osmaniye sınırları içinde kalan bölümü, sonbaharın gelmesiyle sarı ve kahverenginin tonlarına bürünmeye başladı.

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Foto - Ceyhan Nehri'nde sonbahar

#2
Foto - Ceyhan Nehri'nde sonbahar

#3
Foto - Ceyhan Nehri'nde sonbahar

#4
Foto - Ceyhan Nehri'nde sonbahar

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Foto - Ceyhan Nehri'nde sonbahar

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Foto - Ceyhan Nehri'nde sonbahar

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