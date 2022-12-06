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Yaşam
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Ceyhan Nehri’nde balık ölümleri!

2022-12-06 17:03:17
Ceyhan Nehri’nde balık ölümleri!

Ceyhan Nehri’nde yaşanan balık ölümlerinin sebebi merak konusu oldu.

#1
Foto - Ceyhan Nehri’nde balık ölümleri!

Ceyhan Nehri’nde yaşanan balık ölümlerinin sebebi merak konusu oldu.

#2
Foto - Ceyhan Nehri’nde balık ölümleri!

Ceyhan Nehri'nin merkez Yüreğir ilçesi Esenler Mahallesi'nden geçtiği bölümde, farklı türdeki çok sayıda balık ölü olarak kıyıya vurdu.

#3
Foto - Ceyhan Nehri’nde balık ölümleri!

Durumun bildirilmesi üzerine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce, balık ölümlerinin görüldüğü bölgede inceleme başlatıldı.

#4
Foto - Ceyhan Nehri’nde balık ölümleri!

Müdürlük yetkilileri, sudan ve ölü balıklardan numune aldı.

#5
Foto - Ceyhan Nehri’nde balık ölümleri!

Balıkların ölüm nedeni incelemenin ardından belli olacak.

#6
Foto - Ceyhan Nehri’nde balık ölümleri!

Bu arada, nehirdeki su seviyesinin de düştüğü görüldü.

#7
Foto - Ceyhan Nehri’nde balık ölümleri!

#8
Foto - Ceyhan Nehri’nde balık ölümleri!

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