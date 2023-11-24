Çevrenizdeki insanları etkileyebileceğiniz 10 şaşırtıcı bilgi sizi şaşkına çevirecek!

İneklerin en iyi arkadaşları vardır İnekler, nazik dış görünüşlerinin altında, sevimli bir özelliği ortaya koyuyor: güçlü sosyal bağlar ve arkadaşlık tercihi. Bu büyükbaş hayvanlar belirli bireylerle derin bağlantılar kurarlar ve en iyi arkadaşa sahiptirler ve onlardan ayrıldıklarında sıkıntı belirtileri gösterirler. Astronotlar günde 16 gün doğumu ve gün batımı görüyor Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) yaşam, astronotların her 24 saatte 16 gün doğumu ve gün batımından oluşan olağanüstü bir yörünge dansına tanıklık ettiği göksel bir gösteridir. Gündüz ile gece arasındaki bu sürekli geçiş, hayranlık uyandıran bir panorama sunarak astronotların zaman kavramını ve uzayda gece ile gündüz arasındaki sınırları yeniden tanımlıyor. En uzun hıçkırık 68 yıl sürdü İstemsiz bedensel olayların ilginç bir kanıtı olan dünyanın en uzun hıçkırık çılgınlığı, şaşırtıcı bir şekilde 68 yıl sürdü. 1922'den başlayıp 1990'a kadar devam eden Charles Osborne, bir domuzu tartmaya çalışırken düştükten sonra aralıksız hıçkırdı. Kaynak: Factable