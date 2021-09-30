2021-09-30 10:06:24 Cevizin vücuttaki inanılmaz etkisi! Tükettiğiniz anda ortaya çıkıyor
Araştırmalar sonucu cevizin vücuda etkisi ortaya çıktı! Uzmanların açıklamalarına göre, ceviz, tüketildiği andan itibaren etkisini göstermeye başlıyor. Kalp sağlığını koruyan ve damarları temizleyen ceviz, linoleik, alfa linoleik ile birlikte vitamin E ve B6 vitaminlerini içerdiğinden dolayı sinir sitemlerine olumlu yönde etkiliyor. Dr. Muammer Yıldız ceviz tükettikten sonra vücutta meydana gelen mucizevi değişimleri sıraladı.