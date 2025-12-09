  • İSTANBUL
Cep telefonlarının şarj süresini uzatan MEMS Nöristör dünya patentini aldı!

AA Giriş Tarihi:
Cep telefonlarının şarj süresini uzatan MEMS Nöristör dünya patentini aldı!

ODTÜ ULTRAMEMS Laboratuvarı’nda geliştirilen MEMS Nöristör, cep telefonlarının şarj süresini uzatacak devrim niteliğinde bir teknoloji olarak Uluslararası Patent PCT aldı. Dünyanın yapay zeka yarışında Türkiye’ye yeni bir kapı açtı. "MEMS Nöristör" aygıtı, insan beynindeki hafıza ve işlem birimlerinin bir arada çalışmasından ilham alıyor. Mikroelektromekanik aygıt, geleneksel işlemcilerin neden olduğunu enerji tüketimini ortadan kaldırarak cep telefonları ve diğer teknolojik cihazlarda çok daha uzun ömürlü kullanım sağlayacak.

#1
Foto - Cep telefonlarının şarj süresini uzatan MEMS Nöristör dünya patentini aldı!

Aygıtın enerji verimliliğinin yanı sıra küresel yapay zeka sistemlerinde güvenilirlik ve maliyet açısından büyük avantaj sunacağı açıklandı. MEMS Nöristör, hem veri güvenliğini artırıyor hem de savunma teknolojilerinden otonom araçlara kadar kritik alanlarda güçlü bir alternatif oluşturuyor.

#2
Foto - Cep telefonlarının şarj süresini uzatan MEMS Nöristör dünya patentini aldı!

Projenin yürütücüsü Prof. Dr. Barış Bayram, MEMS Nöristör patent başvurusunun TÜRKPATENT tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Buluş Fuarı ISIF 2025'te bronz madalya kazandığını söyledi. Bayram, 2025 İlim Yayma Ödülleri'nde de Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri Ödülü'ne değer görüldü. "Halkımızın ve bilim camiasının desteğiyle küresel bir teknoloji yarışının iddialı bir aktörü haline geldi. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın katılımıyla Meclis Başkanımızdan aldığım İlim Yayma Ödülü, bu vizyonun devletimizin en üst kademesinde karşılık bulduğunun kanıtıdır." dedi.

#3
Foto - Cep telefonlarının şarj süresini uzatan MEMS Nöristör dünya patentini aldı!

Modern bilişimin büyük bir enerji yükü oluşturduğunu anlatan Prof. Bayram, şunları söyledi: "Modern bilişim, özellikle yapay zeka görevleri için muazzam miktarda enerji tüketiyor. Hafıza ve işlemcinin ayrı olması bir darboğaz oluşturuyor. Beyinden ilham alan donanımlar geliştirmeye yönelik çalışmamız umut verici bir çözüm sunuyor."

#4
Foto - Cep telefonlarının şarj süresini uzatan MEMS Nöristör dünya patentini aldı!

Bayram, MEMS Nöristör'ün güvenlik açısından benzersiz olduğuna da dikkat çekti: "Bizim nöristörümüzün elektrik sinyali üretebilmesi için membranın fiziksel olarak çökmesi gerekiyor. Bu mekanik hareket yazılımla taklit edilemez. Hiçbir kötü yazılım bu fiziksel bariyeri aşarak çipi izinsiz çalıştıramaz. Bu, savunmadan sağlığa kadar kritik tüm alanlar için eşsiz bir güvenlik katmanıdır." Bayram, geliştirdikleri nöristörün hem hafıza hem işlem gücünü aynı anda sağlayan yeni nesil bir yapı taşı olduğunu belirtti. CMUT tabanlı üretimle, mevcut milyar dolarlık hatları değiştirmeden üretim yapılabildiğini hatırlattı.

#5
Foto - Cep telefonlarının şarj süresini uzatan MEMS Nöristör dünya patentini aldı!

“Ultrasonik Çevirgeçleri birer yapay nörona dönüştürdük. Bu, yüksek verim, düşük maliyet ve tam uyumluluk demektir.” diye konuştu. Bayram, AR-GE aşamasının tamamlandığını, şimdi ticarileşme dönemine geçildiğini söyledi: "Önümüzdeki süreçte teknoloji devleriyle masaya oturacağız. Türkiye’den çıkan bu buluşun küresel yapay zeka altyapısının vazgeçilmez bir parçası olacağına inanıyoruz."

#6
Foto - Cep telefonlarının şarj süresini uzatan MEMS Nöristör dünya patentini aldı!

Enerji tüketiminin bir milyon kat azalabildiğini söyleyen Bayram, hedeflerini şöyle özetledi: "Tek hedefimiz, bu eşsiz teknolojiyi Amazon, Nvidia, Google, Microsoft, Analog Devices ve IBM gibi devlerin gücüyle birleştirerek küresel bir değere dönüştürmek. Doğru ortaklıkla Türkiye’ye 100 milyar dolarlık katma değer sağlayabilecek bir potansiyel var. Vakti geldi ve biz bu tohumu dev bir çınara dönüştürmeye hazırız."

