Cep telefonlarının şarj süresini uzatan MEMS Nöristör dünya patentini aldı!
ODTÜ ULTRAMEMS Laboratuvarı’nda geliştirilen MEMS Nöristör, cep telefonlarının şarj süresini uzatacak devrim niteliğinde bir teknoloji olarak Uluslararası Patent PCT aldı. Dünyanın yapay zeka yarışında Türkiye’ye yeni bir kapı açtı. "MEMS Nöristör" aygıtı, insan beynindeki hafıza ve işlem birimlerinin bir arada çalışmasından ilham alıyor. Mikroelektromekanik aygıt, geleneksel işlemcilerin neden olduğunu enerji tüketimini ortadan kaldırarak cep telefonları ve diğer teknolojik cihazlarda çok daha uzun ömürlü kullanım sağlayacak.