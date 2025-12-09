Cep telefonlarının şarj süresini uzatan MEMS Nöristör dünya patentini aldı!

Bayram, MEMS Nöristör'ün güvenlik açısından benzersiz olduğuna da dikkat çekti: "Bizim nöristörümüzün elektrik sinyali üretebilmesi için membranın fiziksel olarak çökmesi gerekiyor. Bu mekanik hareket yazılımla taklit edilemez. Hiçbir kötü yazılım bu fiziksel bariyeri aşarak çipi izinsiz çalıştıramaz. Bu, savunmadan sağlığa kadar kritik tüm alanlar için eşsiz bir güvenlik katmanıdır." Bayram, geliştirdikleri nöristörün hem hafıza hem işlem gücünü aynı anda sağlayan yeni nesil bir yapı taşı olduğunu belirtti. CMUT tabanlı üretimle, mevcut milyar dolarlık hatları değiştirmeden üretim yapılabildiğini hatırlattı.