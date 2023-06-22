Çentiksiz iPhone geliyor

Apple cihazlarında yer alan çentikler, kameranın yanı sıra Face ID ve ortam ışığı sensörlerine ev sahipliği yapıyor. Başta Face ID olmak üzere bu bölümde kullanılan teknolojiler Apple’ın şimdiye kadar çentiksiz bir tasarım kulllanmasının önüne geçti. Ancak Apple’ın Avrupa’da aldığı bir patent bu durumu tamamen değiştirecek gibi görünüyor.