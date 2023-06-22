2023-06-22 22:19:34 Çentiksiz iPhone geliyor
Teknoloji devi Apple, aldığı patent ile birlikte çentiksiz iPhone ve MacBook için göz kırptı. Firma patenti aldı.
Teknoloji devi Apple, aldığı patent ile birlikte çentiksiz iPhone ve MacBook için göz kırptı. Firma patenti aldı.
Apple, iPhone X modelleri ile birlikçte ekranlarında çentikli tasarıma geçiş yaptı. Uzun zamandır Mac modelleri dahil bu tasarımı benimseyen üreticinin çentik tasarımı artık simgeleşmiş durumda. iPhone 14 Pro modelleri ile bizlere farklı bir çentik tasarımı sunan Apple, yakın zamanda ise çentiklere veda etmeye hazırlanıyor.
Apple cihazlarında yer alan çentikler, kameranın yanı sıra Face ID ve ortam ışığı sensörlerine ev sahipliği yapıyor. Başta Face ID olmak üzere bu bölümde kullanılan teknolojiler Apple’ın şimdiye kadar çentiksiz bir tasarım kulllanmasının önüne geçti. Ancak Apple’ın Avrupa’da aldığı bir patent bu durumu tamamen değiştirecek gibi görünüyor.
Çentik içerisinde yer alan kamera ve sensörlerin yeterli ışık alması bu cihazların verimli bir şekilde çalışmasındaki en büyük faktör. Apple ise aldığı patent ile bu soruna çözüm getirdiğine inanıyor. Şirket, ekranlarına bu bileşenler için gerekli miktarda ışığın girmesine izin verecek saydam alanlar ekleyerek sorunu ortadan kaldırma niyetinde.
Apple, ekrana saydam alanlar ekleyerek gerekli tüm bileşenlerin ihtiyaç duydukları tüm ışığı alabileceğine ve ana ekranın altına gizlenebileceklerine inanıyor.
Tabi ki bu durum bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor: Ekranda yer alacak saydam bölümler, genel görüntüyü bozmaz mı?
Şirketin aldığı patentte bu sorunun cevabı da mevcut. Apple bu saydam bölümlerin mümkün olduğunca küçük olacağını ve gözle görünmeyeceğini ifade ediyor.
Milimetrenin 10 milyonda biri boyutlarda olacak deliklerin kullanım sırasında herhangi bir olumsuz etki yapmayacağı belirtiliyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23