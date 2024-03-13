Cem Yılmaz, Ramazan'ın ilk günü rakı şişesi paylaştı, işin sırrını Gaffar Yakınca açıkladı! Türkiye’yi şok edecek iddiayı “kuvvetle muhtemel” diyerek duyurdu

Türkiye'de alkollü içki reklamının yasak olduğuna değinen yazar, söz konusu şirketin bu reklam yasağını delmek için türlü çeşitli numaralar yaptığını yazdı. Sözü Cem Yılmaz'ın paylaşımına getiren Yakınca, "Dolayısı ile Cem Yılmaz’ın anason kokulu hareketi siyasi olmaktan ziyade ticari bir işe benziyor. Yılmaz, kamuya açık ünlü bir kişilik olduğu için açıkça yasayı ihlal etmiş oluyor, alkollü içki reklamı yapıyor. Maliye Bakanlığının, Ticaret Bakanlığının ve TAPDK kurumunun mezkur şirket ile Cem Yılmaz arasında bir ilişki olup olmadığını araştırması gerekiyor." dedi.