2024-03-13 15:10:14 Cem Yılmaz, Ramazan'ın ilk günü rakı şişesi paylaştı, işin sırrını Gaffar Yakınca açıkladı! Türkiye’yi şok edecek iddiayı “kuvvetle muhtemel” diyerek duyurdu
Yazar Gaffar Yakınca, Cem Yılmaz'ın Ramazan'ın ilk günü Instagram hesabından rakı şişesi ve rakı bardağı paylaşmasının sırrını yazdı. Yakınca, Yılmaz'ın İngiliz şirketi tarafından üretilen marka ile tanıtım anlaşması yapmış olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu söyledi. Alkollü içki reklamının yasak olduğunu yazan Yakınca, Maliye ve Ticaret Bakanlığı'nı göreve çağırdı.