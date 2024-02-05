2024-02-05 13:04:23 Cem Küçük’ün programında müthiş itiraf: Deprem uzmanı açıkça uyardı! İstanbul depreminde 2 ilçe denize kayacak! Herkesi şaşırtacak açıklama:
Jeofizik Mühendisi Hurşit Canlı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde önemli uyarılarda bulundu. Depremden etkilenen bölgelerde yeni bir deprem beklenmediğini söyleyen Hurşit Canlı, büyük İstanbul depreminden en çok etkilenecek 2 ilçeyi açıkladı. İzmir'de olası depremin büyüklüğünü açıklayan Canlı, Türkiye'de büyük depremin meydana geleceği 6 bölgeyi de sıraladı.