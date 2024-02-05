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Aktüel
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Cem Küçük’ün programında müthiş itiraf: Deprem uzmanı açıkça uyardı! İstanbul depreminde 2 ilçe denize kayacak! Herkesi şaşırtacak açıklama:

2024-02-05 13:04:23
Cem Küçük’ün programında müthiş itiraf: Deprem uzmanı açıkça uyardı! İstanbul depreminde 2 ilçe denize kayacak! Herkesi şaşırtacak açıklama:

Jeofizik Mühendisi Hurşit Canlı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde önemli uyarılarda bulundu. Depremden etkilenen bölgelerde yeni bir deprem beklenmediğini söyleyen Hurşit Canlı, büyük İstanbul depreminden en çok etkilenecek 2 ilçeyi açıkladı. İzmir'de olası depremin büyüklüğünü açıklayan Canlı, Türkiye'de büyük depremin meydana geleceği 6 bölgeyi de sıraladı.

#1
Foto - Cem Küçük’ün programında müthiş itiraf: Deprem uzmanı açıkça uyardı! İstanbul depreminde 2 ilçe denize kayacak! Herkesi şaşırtacak açıklama:

6 Şubat 2023'te 50 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği, 150 binden fazla kişinin yaralandığı Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin üzerinden bir yıl geçti. Asrın felaketinin yıl dönümünde depremlere karşı yeni uyarılar geldi.

#2
Foto - Cem Küçük’ün programında müthiş itiraf: Deprem uzmanı açıkça uyardı! İstanbul depreminde 2 ilçe denize kayacak! Herkesi şaşırtacak açıklama:

TGRT Haber'de Cem Küçük ile Günaydın Türkiye programına konuk olan Jeofizik Mühendisi Hurşit Canlı, olası İstanbul depreminden en çok etkilenecek ilçeleri açıkladı. İstanbul'da zemini zayıf olan bölgeleri sıralayıp 2 ilçeye dikkat çeken Hurşit Canlı, Türkiye genelinde deprem beklenen bölgeleri de işaret etti.

#3
Foto - Cem Küçük’ün programında müthiş itiraf: Deprem uzmanı açıkça uyardı! İstanbul depreminde 2 ilçe denize kayacak! Herkesi şaşırtacak açıklama:

"Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Hatay bölgesinde artık büyük deprem beklemiyoruz. Bu bölgenin fayları fazlasıyla kırıldı. Ama 4-5 büyüklüğündeki depremler bir ya da bir buçuk yıl kadar devam eder.

#4
Foto - Cem Küçük’ün programında müthiş itiraf: Deprem uzmanı açıkça uyardı! İstanbul depreminde 2 ilçe denize kayacak! Herkesi şaşırtacak açıklama:

Büyük depremler her zaman olmaz. Son 100 yılda 20 tane büyük deprem oldu. Son 100 yılda Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda (KAF) yaklaşık 10 adet deprem oldu. Büyük deprem için büyük enerji birikimi gerekiyor. 5 büyüklüğündeki deprem ile 7 büyüklüğündeki deprem arasında yaklaşık 5 bin kat enerji farkı var o yüzden çok kolay olmuyor. O enerjinin birikmesi lazım.

#5
Foto - Cem Küçük’ün programında müthiş itiraf: Deprem uzmanı açıkça uyardı! İstanbul depreminde 2 ilçe denize kayacak! Herkesi şaşırtacak açıklama:

Yıkımın en fazla olduğu yerler alüvyon zeminli bölgeler. Burada zemin sıvılaşması olduğu için yıkım çok oldu. Kayalık yerlerde ise fay hattı geçmesine rağmen, fay kırılmasına rağmen bir şey olmadı.

#6
Foto - Cem Küçük’ün programında müthiş itiraf: Deprem uzmanı açıkça uyardı! İstanbul depreminde 2 ilçe denize kayacak! Herkesi şaşırtacak açıklama:

Depremden korkmaya gerek yok. Asıl korkmamız gereken yapımızın zemini ve taşıyıcı elemanlarının sağlamlığı. Mesela olası İstanbul depremi senaryosunda Bakırköy'de Hatay'daki gibi yıkımın büyük olacağı söyleniyor. Ama Bakırköy'ün zemininin çok büyük bölümü kireç taşı olduğu için yıkımın Hatay'daki kadar ağır olacağını sanmıyorum.

#7
Foto - Cem Küçük’ün programında müthiş itiraf: Deprem uzmanı açıkça uyardı! İstanbul depreminde 2 ilçe denize kayacak! Herkesi şaşırtacak açıklama:

Zemin özelliklerinden devam edersek, bu çok önemli bir konu. İstanbul'u çok gereksiz, lüzumsuz şekilde korkutuyorlar. Gereksiz korku salıyorlar. Zamanında İBB'nin yaptığı bir zemin özellikleri etüdü var. Onu incelerseniz nerede yıkımın olup olmayacağını görürsünüz.

#8
Foto - Cem Küçük’ün programında müthiş itiraf: Deprem uzmanı açıkça uyardı! İstanbul depreminde 2 ilçe denize kayacak! Herkesi şaşırtacak açıklama:

1999'da kırılan fayda Avcılar çok etkilendi. Şimdi bizim beklediğimiz, 1999'un devamı Adalar ve Kumburgaz fay zonları kırıldığı zaman İstanbul depremden çok daha fazla etkilenecek. Başta Avcılar olmak üzere genelde sahil kısmında alüvyon zemin var.

#9
Foto - Cem Küçük’ün programında müthiş itiraf: Deprem uzmanı açıkça uyardı! İstanbul depreminde 2 ilçe denize kayacak! Herkesi şaşırtacak açıklama:

2 ilçede zemin denize kayacak Daha büyük riskler var. İstanbul Üniversitesi araştırmış, sondajlarla da kanıtlamış. Esenyurt dolaylarında kayma zonu var, yaklaşık 40 metre. 7 büyüklüğünde bir depremde Esenyurt ve Beylikdüzü'ndeki zemin denize doğru kayacak. Geniş heyelan bölgesi. Buralarda yıkım daha fazla olur.

#10
Foto - Cem Küçük’ün programında müthiş itiraf: Deprem uzmanı açıkça uyardı! İstanbul depreminde 2 ilçe denize kayacak! Herkesi şaşırtacak açıklama:

Büyük deprem beklenen bölgeler

#11
Foto - Cem Küçük’ün programında müthiş itiraf: Deprem uzmanı açıkça uyardı! İstanbul depreminde 2 ilçe denize kayacak! Herkesi şaşırtacak açıklama:

1996'da hazırlanmış sismik boşluk haritası var. Fayı kırılmamış bölgeler; Ağrı-Doğubeyazıt, Hakkari-Yüksekova, Erzincan-Bingöl arası, Kıbrıs yayı fayı (Zafer sismik boşluğu), Burdur makaslama zonu ve Marmara Denizi'nde Adalar ve Kumburgaz. Bu bölgelerde büyük deprem bekliyoruz.

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