  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'Koro sistemi' ile 1 yılda başardılar! 7 kız öğrenci hafızlık tacı kuşandı Bacak damarların tıkalıysa sakın gecikme! Ameliyatsız tedavi ile ağrılarından kurtul Tencere yuvarlandı, kapağını buldu! CHP’nin şaibeli 4 ismi, Özgür Özel’in yeni partisine koştu CHP’nin İstanbul’a yapmadığı eziyet kalmadı! Şimdi de başıboş at tehlikesi! ABD’li katilin akıbeti soru işareti Coni öldü mü, kaçtı mı? Kimler CHP’de kalacak, kimler Özel’in yeni partisine geçecek? Mansur Yavaş da safını seçti Arap tümgeneralden Türkiye çıkışı: Şu an başka bir konumdalar, savaş gemilerinin geçişine izin vermediler Besin zehirlenmesi her yıl 850 milyon kişiyi etkiliyor! Yaz aylarında “buz” tehlikesine dikkat! Trump posta koymuştu! New York’un ilk Müslüman Belediye Başkanı, “Netanyahu” kararını “Maalesef” diyerek duyurdu
Dünya
6
Yeniakit Publisher
ABD’li katilin akıbeti soru işareti Coni öldü mü, kaçtı mı?

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

ABD’li katilin akıbeti soru işareti Coni öldü mü, kaçtı mı?

ABD Savunma Bakanlığı, Ürdün'deki askeri üssün hedef alınmasının ardından kayıp olduğu bildirilen askerinin, düşman ateşi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceğini bildirdi.

#1
Foto - ABD’li katilin akıbeti soru işareti Coni öldü mü, kaçtı mı?

Bakanlık, Ürdün'de ABD güçlerinin konuşlandığı Muvaffak Salti askeri üssünün 17 Temmuz'da saldırıya uğramasının ardından kaybolan askerin kimliğine ilişkin açıklamada bulundu.

#2
Foto - ABD’li katilin akıbeti soru işareti Coni öldü mü, kaçtı mı?

Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından daha önce kayıp olduğu bildirilen 28 yaşındaki Angel S. Rampersad'ın, düşman ateşi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

#3
Foto - ABD’li katilin akıbeti soru işareti Coni öldü mü, kaçtı mı?

CENTCOM'un 18 Temmuz'da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada,

#4
Foto - ABD’li katilin akıbeti soru işareti Coni öldü mü, kaçtı mı?

"17 Temmuz'da ABD ve müttefik güçlerin Ürdün'de İran'ın balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı koyduğu esnada 2 ABD askeri hayatını kaybetti." ifadesi kullanılmıştı.

#5
Foto - ABD’li katilin akıbeti soru işareti Coni öldü mü, kaçtı mı?

Paylaşımda, 1 ABD askerinin kayıp olduğu, tedavi amacıyla Ürdün'deki hastanelere sevk edilen 4 askerin taburcu edildiği, hafif yaralanan diğer personelin ise sağlık kontrollerinin ardından görevlerine döndüğü aktarılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sıcak saatler yaşanıyor! 2 Yunan gemisi vuruldu
Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor! 2 Yunan gemisi vuruldu

İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında sıcak çatışmaların yaşandığı Hürmüz Boğazı'nda iki Yunan tankerine mühimmat isabet etti. Bir ge..
Numan Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu ile yasal düzenlemeyi görüştü
Gündem

Numan Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu ile yasal düzenlemeyi görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya gelerek terörsüz Türkiye süreci kapsamında yapılacak yasal ..
Şutlan Özgür yeni partiyi resmen ilan etti: Hırsızlarını da arsızlarını alıp gidiyor!
Gündem

Şutlan Özgür yeni partiyi resmen ilan etti: Hırsızlarını da arsızlarını alıp gidiyor!

CHP’den ayrılıp yeni parti kuracağı kesinleşen CHP Grup Başkanı Özgür Özel bugün son kez CHP kürsüsünde konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kıl..
Diplomatik kriz patlak verdi! Rusya resmen ülkeden kovdu
Dünya

Diplomatik kriz patlak verdi! Rusya resmen ülkeden kovdu

Rusya ile İtalya arasında patlak veren diplomatik kriz yeni bir seviyeye ulaştı. Rusya, İtalya'nın Moskova Büyükelçiliğinde görev yapan Aske..
Akit yazdı, başsavcılık harekete geçti: Tesettür istismarcısı Fatma Soydaş gözaltına alındı
Gündem

Akit yazdı, başsavcılık harekete geçti: Tesettür istismarcısı Fatma Soydaş gözaltına alındı

Akit Gazetesi'nin 20 Temmuz'da 'Tesettür etkileşim saldırısı altında' başlığıyla verdiği ve son dönemde sosyal medyada paylaşımlarıyla Allah..
Ahbap soruşturmasında yeni gelişme! Oğuzhan Uğur için karar verildi
Gündem

Ahbap soruşturmasında yeni gelişme! Oğuzhan Uğur için karar verildi

Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni kararlar çıktı. G..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23