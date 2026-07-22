  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Operasyon düzenlendi, çete çökertildi: 'Patates hat'larla büyük vurgun! Komandolar zorlu eğitimden geçiyor! Operasyonlara böyle hazırlanıyorlar Saç uzatan doğal tüyolar: Hindistan cevizi yağı, argan yağı veya jojoba yağı! Sağlıklı saçlar için öneriler Cildinizi mahvetmeyin: Bilinçsiz kozmetik ürün kullanımı cilt bariyerini gerçekten zayıflatabiliyor ABD’li katilin akıbeti soru işareti Coni öldü mü, kaçtı mı? Selçuk Bayraktar 'Vermemeleri hayırlı olabilir' demişti: 'Kaan'ı akamete uğratacak' iddialarına çok konuşulacak cevap Pirince giderken evdeki bulgurdan olmayın Kumar baronlarında her tuzak var
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Selçuk Bayraktar 'Vermemeleri hayırlı olabilir' demişti: 'Kaan'ı akamete uğratacak' iddialarına çok konuşulacak cevap

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Selçuk Bayraktar 'Vermemeleri hayırlı olabilir' demişti: 'Kaan'ı akamete uğratacak' iddialarına çok konuşulacak cevap

Baykar patronu Selçuk Bayraktar'ın 'F-35'i almamamız daha hayırlı olabilir' sözleri hafızalarda yer alırken "F-35 ve Eurofighter, KAAN’ı etkilyecek mi?" sorusuna cevap geldi.

#1
Foto - Selçuk Bayraktar 'Vermemeleri hayırlı olabilir' demişti: 'Kaan'ı akamete uğratacak' iddialarına çok konuşulacak cevap

F-35 savaş uçaklarının tedarik edilmesi sonrası Kaan dahil diğer yerli projelerin söz konusu alımdan etkileneceği ve yavaşlamalara neden olabileceği konuşuluyor. Söz konusu iddialara TUSAŞ Müdürü Mehmet Demiroğlu cevap verdi.

#2
Foto - Selçuk Bayraktar 'Vermemeleri hayırlı olabilir' demişti: 'Kaan'ı akamete uğratacak' iddialarına çok konuşulacak cevap

Savunmasanayist'te yer alan habere göre, Türkiye’nin F-35 programına yeniden katılma ihtimalini değerlendiren Demiroğlu, uçak tedariki ile Türk savunma sanayiinin programa katılımının birbirinden ayrı konular olduğunu vurguladı.

#3
Foto - Selçuk Bayraktar 'Vermemeleri hayırlı olabilir' demişti: 'Kaan'ı akamete uğratacak' iddialarına çok konuşulacak cevap

TUSAŞ’ın geçmişte F-35 programında önemli üretim görevleri üstlendiğini hatırlatan Demiroğlu, “F-35 bizim için çok iyi bir programdı. Programdan ayrılmamızın ardından üretim hızları umdukları kadar iyi olmadı. Şu anda paylaşabileceğim somut bir bilgi yok ancak engeller giderildiğinde programa geri dönmememiz için bir neden görmüyoruz.” dedi.

#4
Foto - Selçuk Bayraktar 'Vermemeleri hayırlı olabilir' demişti: 'Kaan'ı akamete uğratacak' iddialarına çok konuşulacak cevap

F-35 ve Eurofighter Typhoon gibi savaş uçağı tedariklerinin KAAN’ın bütçesini etkileyip etkilemeyeceği de Demiroğlu’na soruldu.

#5
Foto - Selçuk Bayraktar 'Vermemeleri hayırlı olabilir' demişti: 'Kaan'ı akamete uğratacak' iddialarına çok konuşulacak cevap

Kısa vadede bazı bütçe düzenlemelerinin gündeme gelebileceğini ancak buna ilişkin bir işaret bulunmadığını söyleyen Demiroğlu, “KAAN, Türk Hava Kuvvetlerinin geleceğidir. Bu, kısa süre kullanılacak bir platform değil; önümüzdeki 20-30 yıl boyunca devam edecek bir programdır.” ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Selçuk Bayraktar 'Vermemeleri hayırlı olabilir' demişti: 'Kaan'ı akamete uğratacak' iddialarına çok konuşulacak cevap

SELÇUK BAYRAKTAR NE DEMİŞTİ? Baykar lideri Selçuk Bayraktar geçmişte F-35 savaş uçaklarıyla ilgili şunları söylemişti: F-35’leri vermiyor olmaları bugün bizim için dezavantaj gibi gözükse de yarın milli savunma sanayiimiz için en hayırlı işlerden biri olabilir. Zira yurt dışından tedarik edeceğimiz yazılımına tümüyle vakıf olamadığımız dijital bilgisayarların yönettiği, pilotun bastığı tetiğin ne yapıp yapmayacağına karar veren yabancı görev bilgisayarı ve yazılımı olan böylesine bir sistem, bizi bağımsız kullanım açısından ciddi kısıtlamalara maruz bırakabilir. Bunun yanında tedarik, işletme , bakım maliyetleri düşünüldüğünde yıllara sari on milyarlarca dolarlık bir projeden bahsediyoruz. Evet, bugün itibariyle o kapasiteye sahip bir uçak geliştirmemiz belki 15-20 yıl sürecektir. Geliştirilecek milli platformun tedarik, işletme, bakım ve idame maliyetleri her halükarda F-35’ten daha az olacaktır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sözcü'nün algı operasyonu konserle çöktü! Tarım bitti diyen fondaş medya neye uğradığını şaşırdı!
Gündem

Sözcü'nün algı operasyonu konserle çöktü! Tarım bitti diyen fondaş medya neye uğradığını şaşırdı!

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 28. Uluslararası Kültür, Sanat ve Kayısı Festivali’nde sahneye çıkan şarkıcı Elif Buse D..
Şutlan Özgür yeni partiyi resmen ilan etti: Hırsızlarını da arsızlarını alıp gidiyor!
Gündem

Şutlan Özgür yeni partiyi resmen ilan etti: Hırsızlarını da arsızlarını alıp gidiyor!

CHP’den ayrılıp yeni parti kuracağı kesinleşen CHP Grup Başkanı Özgür Özel bugün son kez CHP kürsüsünde konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kıl..
Akit yazdı, başsavcılık harekete geçti: Tesettür istismarcısı Fatma Soydaş gözaltına alındı
Gündem

Akit yazdı, başsavcılık harekete geçti: Tesettür istismarcısı Fatma Soydaş gözaltına alındı

Akit Gazetesi'nin 20 Temmuz'da 'Tesettür etkileşim saldırısı altında' başlığıyla verdiği ve son dönemde sosyal medyada paylaşımlarıyla Allah..
İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: 6 bin 314 hesaba bloke konuldu
Gündem

İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: 6 bin 314 hesaba bloke konuldu

İstanbul’da yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 32 farklı bankada çeşitli kişiler adına kayıtlı 6 bin 314 hesaba ..
Parti kuramadan itiraz geldi! Özgür Özel'e 'Yeni Parti' şoku
Gündem

Parti kuramadan itiraz geldi! Özgür Özel'e 'Yeni Parti' şoku

Kendi içinde çıkan rant krizini bastıramayıp CHP'den koparak parti kurmaya kalkan Özgür Özel'in "Yeni Parti" sevdası daha ilk günden duvara ..
Siyonist katile Amerikan kalkanı! Trump, eli kanlı Netanyahu'yu koruma altına aldı!
Gündem

Siyonist katile Amerikan kalkanı! Trump, eli kanlı Netanyahu'yu koruma altına aldı!

Küresel sömürge çetesinin elebaşısı ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de bebek, kadın demeden on binlerce mazlumu katleden savaş suçlusu İsrai..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23