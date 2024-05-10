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Gündem
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Cem Küçük’ten Ece Üner’e sert tepki

2024-05-10 16:24:37
Cem Küçük’ten Ece Üner’e sert tepki

Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesi CHP yandaşı medyayı çıldırttı.

#1
Foto - Cem Küçük’ten Ece Üner’e sert tepki

Sözcü TV'nin "yalaka" sunucusu Ece Üner'in Karagöz'e hakarete varan eleştirileri gündem oldu.

#2
Foto - Cem Küçük’ten Ece Üner’e sert tepki

Üner'in çok konuşulan tepkisini "Yeteneksiz Bayan Ripley: Ece Üner" başlıklı yazısında değerlendiren Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "Çünkü hâlâ zayıfa vuruyorsun. “Bedel ödüyorum” demişsin ama hangi bedeli ödediğini hâlâ öğrenemedik." ifadelerine yer verdi.

#3
Foto - Cem Küçük’ten Ece Üner’e sert tepki

Küçük, Üner için "Hangi işi yaparsanız yapın önemli olan samimiyettir. Televizyonculuk ve gazetecilik de öyle. Eğer samimiyseniz izleyici ve okuyucular sizi tutar. Değilseniz zaten medyada tutunamazsınız.. Ana akım medyadan çıktığınız anda da marjinal birine dönüşürsünüz. Ece Üner tam olarak böyle biri." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Cem Küçük’ten Ece Üner’e sert tepki

Üner'in muhalif kanalda yeni bir trol türü olarak boy verdiğini savunan Küçük, eleştirilerine böyle devam etti:

#5
Foto - Cem Küçük’ten Ece Üner’e sert tepki

"Toplumsal olaylarda her şeyi dramatize etmek seni itibarlı biri yapmıyor. Çünkü sunumun çok itici. Metin Akpınar’ın çocuklarını yok saymasına ağzını açmazsın. CHP’li belediyelerin eşi dostu kayırmasına sesin çıkmaz. DEM’li belediyelerin PKK desteğini görmezsin. Uğur Dündar’ın karşısında iki büklüm oturursun. Sahte sahte güler, iticiliğini ortaya çıkarırsın. Yeni bir trol türüsün Ece. Muhtemelen birkaç yıl sonra da olmayacaksın. Gerçi şimdiki yerinde olsan ne olur olmasan ne olur. Yeteneksiz Bayan Ripley’sin."

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