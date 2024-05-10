Cem Küçük’ten Ece Üner’e sert tepki

Küçük, Üner için "Hangi işi yaparsanız yapın önemli olan samimiyettir. Televizyonculuk ve gazetecilik de öyle. Eğer samimiyseniz izleyici ve okuyucular sizi tutar. Değilseniz zaten medyada tutunamazsınız.. Ana akım medyadan çıktığınız anda da marjinal birine dönüşürsünüz. Ece Üner tam olarak böyle biri." ifadelerini kullandı.