Çekirdek nasıl kavrulur: Tavada, fırında ay çekirdeği kavurma yöntemleri! Satın almak için akın ediyorlar

Çekirdek kavurma makinesi yerine ev tipi fırın da çekirdek nasıl kavrulur sorusuna yanıt olarak verilebilir. Fakat elbette çekirdek kavurma makinesi ile ev tipi fırında kavrulacak çekirdeklerin miktarının aynı olmayacağını da belirtmekte fayda var. Yine de eğer fırın ile kavurma yöntemini denemek isterseniz, tek seferde ortalama 1 kilo çekirdeği kavurabileceğinizi söyleyebiliriz. Bunun için tüm çekirdekleri fırın tepsisine serpmek ve tepsiyi de fırına yerleştirip fırın ısısını 170-180 dereceye ayarlamanız yeterli. Ardından çekirdeklerin istediğiniz kadar kavrulduğuna karar verdiğiniz anda fırını kapatıp çekirdeklerinizi servis etmeden önce soğumaya bırakabilirsiniz. Fırında çekirdek kavurma yöntemi uygulandığında, pişirme süresinin ortalama 15-20 dakika olduğu bilgisini de vermeden geçmeyelim. Ek olarak, eğer kavrulmuş tuzlu çekirdekler elde etmek istiyorsanız ilk olarak fırın tepsisine serpiştirdiğiniz çekirdeklerin üzerine 1 yemek kaşığı un serpmeniz gerektiğini söylememiz gerekiyor. Bunun ardından bir avuç tuzu bir bardak su ile iyice karıştırmalı ve tuzlu suyu da tepsideki çekirdeklerin üzerine dökmelisiniz. Son olarak tüm çekirdeklerin tuzlu suya bulandığından emin olmak için çekirdekleri karıştırıp fırına verebilirsiniz. Böylece ay çekirdeği nasıl tuzlanır sorusuna da yanıt bulduğumuza göre bir diğer çekirdek kavurma yöntemine geçebiliriz.