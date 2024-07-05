2024-07-05 07:25:45 Çekici ile korkunç kaza
Giresun’un Sıvacı köyünde meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.
Giresun’un Sıvacı köyünde meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Giresun merkeze bağlı Sıvacı köyünde 18 yaşındaki Emirhan Çoban idaresindeki 28 DR 728 plakalı çekici kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Meydana gelen kazada sürücü Emirhan Çoban ile araçta bulunan 13 yaşındaki U.D. olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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