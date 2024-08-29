Cehenneme turnike konuldu!

Ailesiyle birlikte İstanbul’dan Karadeniz turu kapsamında Ardanuç Cehennem Deresi Kanyonu'nu gezmeye gelen Ömer Göktemir, “Aslen Artvinliyim, eşim de buraları görmek istedi. Karadeniz turuyla buralara geldik. Karadeniz’in hemen hemen her noktasını gezdik, sırada Ardanuç vardı. Ardanuç'ta da bu kanyonu çok merak ediyorduk. Dünyanın ikinci büyük kanyonuymuş diye duyduk. İnşallah içeri girdiğimizde bizi yormaz ve güzel bir gezi olur. Turnikenin yapılmış olmasını doğru bulmuyorum. Eğer yapılacaksa, birinin orada durması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca eserin bu şekilde var olması da pek hoş olmamış” ifadelerini kullandı.