  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
7
Cehenneme turnike konuldu!

2024-08-29 21:51:37
Cehenneme turnike konuldu!

Cehennem Deresi Kanyonu'na konulan turnike hem tepkilere hem de esprilere konu oluyor.

#1
Foto - Cehenneme turnike konuldu!

Artvin’in Ardanuç ilçesinde yer alan Cehennem Deresi Kanyonu’nun girişine konulan turnike hem tepkilere hem de esprilere konu oluyor.

#2
Foto - Cehenneme turnike konuldu!

Dünyanın en büyük kanyonları arasında gösterilen ve doğal yapısıyla hayranlık uyandıran Cehennem Deresi Kanyonu’nun alt tarafında bulunan girişe konulan turnike, kamuoyunda farklı tepkilerle karşılandı.

#3
Foto - Cehenneme turnike konuldu!

İlçeye 7 kilometre uzaklıkta bulunan ve doğal Sit alanı olan Cehennem Deresi Kanyonu’nun turizme kazandırılması amacıyla, Ardanuç Kaymakamlığı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde geçtiğimiz yıllarda bir çalışma başlatılmıştı.

#4
Foto - Cehenneme turnike konuldu!

“Cehennem Deresi’nde Cennet Yaşanıyor” adlı proje, bazı vatandaşlardan olumlu not alırken, kanyonun girişine konulan turnike hem tepki çektirdi, hem de esprilere neden oldu.

#5
Foto - Cehenneme turnike konuldu!

Kanyonun alt bölümü, yol kenarında ve ulaşımı kolay bir noktada bulunuyor. Girişe konulan turnike, ziyaretçilerin güvenliği açısından gece kapatılıp gündüz yeniden açılıyor. Ancak doğal Sit alanı ve yapısına uygun görülmeyen turnike, bazı vatandaşlar tarafından eleştiriliyor.

#6
Foto - Cehenneme turnike konuldu!

Ailesiyle birlikte İstanbul’dan Karadeniz turu kapsamında Ardanuç Cehennem Deresi Kanyonu'nu gezmeye gelen Ömer Göktemir, “Aslen Artvinliyim, eşim de buraları görmek istedi. Karadeniz turuyla buralara geldik. Karadeniz’in hemen hemen her noktasını gezdik, sırada Ardanuç vardı. Ardanuç'ta da bu kanyonu çok merak ediyorduk. Dünyanın ikinci büyük kanyonuymuş diye duyduk. İnşallah içeri girdiğimizde bizi yormaz ve güzel bir gezi olur. Turnikenin yapılmış olmasını doğru bulmuyorum. Eğer yapılacaksa, birinin orada durması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca eserin bu şekilde var olması da pek hoş olmamış” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bedavaya dağıttı! Tarlada 1 lira markette 38 lira
Gündem

Bedavaya dağıttı! Tarlada 1 lira markette 38 lira

Çiftçiler fiyatlardan dolayı isyan etmeye devam ediyor. Bursa'da 30 dönüm tarlaya domates eken Ali İhsan Kardeş'in mahsulü tarlada kaldı. Uc..
Fatih Terim dönüyor mu? Dursun Özbek kararını verdi!
Spor

Fatih Terim dönüyor mu? Dursun Özbek kararını verdi!

Galatasaray içindeki karmaşıklık ve Şampiyonlar Ligi’ne kalamama nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan teknik direktör Okan Buruk’un g..
CHP’li Sinop Belediye Başkanının derdi vatandaşı gerdi! Subaylar neden karımın elini sıkmadı! Başkanın karısının eli sıkılmalı mı sıkılmamalı mı?
Gündem

CHP’li Sinop Belediye Başkanının derdi vatandaşı gerdi! Subaylar neden karımın elini sıkmadı! Başkanın karısının eli sıkılmalı mı sıkılmamalı mı?

Dün Rize’de ilginç bir olay yaşandı. Pazar ilçesinde düzenlenen festivalde üç jandarma subayı, protokolde yer alan Sinop Belediye Başkanı Me..
Fenerbahçeliler çıldıracak! Acun Ilıcalı transfer bombasını patlatıyor
Spor

Fenerbahçeliler çıldıracak! Acun Ilıcalı transfer bombasını patlatıyor

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, orta saha transferiyle ilgili müjdeli bir haber verdi. Ilıcalı, Fas milli takımının yıldız orta saha oyun..
Irkçılık namussuzluktur: Metroda toka satan Suriyeli çocuğa tokat attı!
Gündem

Irkçılık namussuzluktur: Metroda toka satan Suriyeli çocuğa tokat attı!

İstanbul metrosunda bir kişi saç tokası satan Suriyeli çocuğa tokat attı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde diğer yolcuların şahsı engelle..
Metrobüs kazasında flaş gelişme: Gözaltılar var!
Gündem

Metrobüs kazasında flaş gelişme: Gözaltılar var!

Küçükçekmece'de meydana gelen metrobüs kazasında 1 vatandaş hayatını kaybetmiş, çok sayıda vatandaş yaralanmıştı. Yaşanan kazaya ilişkin so..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23