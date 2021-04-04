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Spor
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Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük maçında hakeme çok sert tepki

2021-04-04 18:01:18
Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük maçında hakeme çok sert tepki

Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük maçındaki hakem yönetimi Karadeniz ekibinin tepkisini çekti. Rizespor Başkanı Hasan Kartal, sahalarında Fatih Gümrük ile yaptıkları maçın ikinci dakikasında rakibin eline çarpan topun hakemler tarafından değerlendirilmemesi ve maçın hakemi Ümit Öztürk'ün VAR tarafından pozisyonu izlemeye çağrılmamasının yanlış olduğunu söyledi. Ümit Öztürk'ün yeşil-mavili futbolculara çok kolay kart çıkardığını, Skoda'nın faul bile olmayacağını düşündüğü pozisyonda ikinci sarı kartla oyundan atılmasını eleştiren Kartal, "Bu karar bizleri rahatsız etti. Karşılaşma seyrediliyor. Gayet güzel başlayan ve giden bir maçı hakem rezil etti, gitti. Federasyonun hakemler konusunda neye baktığını, hakemleri nasıl değerlendirdiğini, eleştirdiğini bilmiyoruz" diye konuştu.

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Foto - Kartal, hakemlerin nasıl puanlandığının bilinmediğini, atamaların rastgele yapıldığını düşündüğünü belirterek, şöyle devam etti:

Kartal, hakemlerin nasıl puanlandığının bilinmediğini, atamaların rastgele yapıldığını düşündüğünü belirterek, şöyle devam etti: "Kimi neye göre hangi maça veriyorlar? Bunlar hiçbir kulüp tarafından bilinmiyor. Hakem atamaları açık değil, bu işlerin açık olması lazım. Puanlama sistemine göre bizim maçlara veya derbi diye adlandırılan maçlara verilmesi lazım. Bunları hiç bilmiyoruz. Birileri yazıyor ve maçlara gidiyor. Bana göre kurulları federasyon yönetecek. Başta MHK olmak üzere hepsinin hakkında kendileri karar verecek. Kulüplerin hepsinin kendisinin olduğunu kabul edecek ve hakemler atanacak. Adil olarak ceza, hak mahrumiyeti verecek."

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Foto - Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük maçının çok keyif verdiğini aktaran Kartal,

Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük maçının çok keyif verdiğini aktaran Kartal, "Hakemin işin içine girmesi ile sıkıntı çıkıyor. Gayet güzel seyrettiğimiz bir müsabakada arkadaşların sinirlerinin bozulmasına neden oldu. Bilmiyorsan, 'Ben bu işi bilmiyorum' de, çıkma sahaya. Hakem arkadaşımız bu işi beceremedi. Bundan sonraki görev verilen maçlarda inşallah başka takımların sıkıntısı olmaz. İnşallah düzelir" ifadelerini kullandı. Kartal, maçı 10 kişi tamamlamalarına rağmen kazanmaya yakın olan taraf olduklarını kaydederek, "Bana göre 2 puan kaybettik. Kırmızı kart olmasa 3 puanı alırdık. Hedefimiz, inancımız üç puandı ama 2 puan kaybettik" dedi. Ligde Göztepe ve Trabzonspor ile iki zorlu maç oynayacaklarını hatırlatan Kartal, "İnşallah hakemlerin konuşulmadığı maçlar olur. Rizespor kötü oynadığı zaman elbette yenilecek ama önemli olan etkileyici faktörlerin olmaması. Önümüzdeki maçlarda inşallah hakemler keyifli maç yönetir. Güzel ve centilmence ligi sonuçlandırırız" şeklinde konuştu.

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