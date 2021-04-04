2021-04-04 18:01:18 Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük maçında hakeme çok sert tepki
Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük maçındaki hakem yönetimi Karadeniz ekibinin tepkisini çekti. Rizespor Başkanı Hasan Kartal, sahalarında Fatih Gümrük ile yaptıkları maçın ikinci dakikasında rakibin eline çarpan topun hakemler tarafından değerlendirilmemesi ve maçın hakemi Ümit Öztürk'ün VAR tarafından pozisyonu izlemeye çağrılmamasının yanlış olduğunu söyledi. Ümit Öztürk'ün yeşil-mavili futbolculara çok kolay kart çıkardığını, Skoda'nın faul bile olmayacağını düşündüğü pozisyonda ikinci sarı kartla oyundan atılmasını eleştiren Kartal, "Bu karar bizleri rahatsız etti. Karşılaşma seyrediliyor. Gayet güzel başlayan ve giden bir maçı hakem rezil etti, gitti. Federasyonun hakemler konusunda neye baktığını, hakemleri nasıl değerlendirdiğini, eleştirdiğini bilmiyoruz" diye konuştu.