Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük maçında hakeme çok sert tepki

Kartal, hakemlerin nasıl puanlandığının bilinmediğini, atamaların rastgele yapıldığını düşündüğünü belirterek, şöyle devam etti: "Kimi neye göre hangi maça veriyorlar? Bunlar hiçbir kulüp tarafından bilinmiyor. Hakem atamaları açık değil, bu işlerin açık olması lazım. Puanlama sistemine göre bizim maçlara veya derbi diye adlandırılan maçlara verilmesi lazım. Bunları hiç bilmiyoruz. Birileri yazıyor ve maçlara gidiyor. Bana göre kurulları federasyon yönetecek. Başta MHK olmak üzere hepsinin hakkında kendileri karar verecek. Kulüplerin hepsinin kendisinin olduğunu kabul edecek ve hakemler atanacak. Adil olarak ceza, hak mahrumiyeti verecek."