Çay tiryakilerine güzel haber! O risk düşüyor

“Çay, oksidatif stresi ve iltihabı azalttığı bilinmektedir” Çayın oksidatif stresi ve iltihabı azalttığının bilindiğini kaydeden Çelik, “Çay tüketimiyle ilgili varsayılan etki mekanizmasının, içerdiği ‘polifenoller ve flavonoidler yani kateşinler sayesinde olmaktadır. Bu sekonder bileşikler sayesinde çay oksidatif stresi ve iltihabı azalttığı bilinmektedir. Bu da damar yapılarında endotel fonksiyonunu iyileştirdiği çalışmalarla gösterilmiştir.Bu çalışma, çay içmenin takip döneminde ölüm riskini doğrudan azalttığını kesin olarak kanıtlayamıyor. Bununla birlikte, bu bulgular çay içenlere güven vermekte ve siyah çayın sağlıklı bir diyetin parçası olabileceğini düşündürmektedir. Bu bulgular bize çay tiryakilerine güvence verebilirken, sonuçlar insanların çay içme alışkanlıklarını değiştirmesi veya çay tiryakisi olması gerektiğini de göstermemektedir. Çayın sağlık üzerine etkisi çoğunlukla bileşiminde bulunan sekonder bileşikler olarak adlandırılan fitokimyasallar ile ilişkilendirilmektedir. Çay üretim aşamasında fermantasyon işlemi, siyah çay içeriğinde bulunan biyoaktif bileşenleri yeşil çaya göre çeşit ve miktarlarında değişiklikler oluşturmaktadır. Aslında çay kateşinleri antioksidan aktivite ile obezite, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve kanser gibi hastalıkların önlenmesine katkıda bulunduğu, aynı zamanda bu bileşenlerin antiviral, antibakteriyel ve nörolojik hastalıklara karşı koruyucu etkileri olduğu belirtilmektedir” dedi. Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını olumlu yönde koruduğu tespit edildi Siyah çayın, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını olumlu yönde koruduğunu da kaydeden Çelik, “Siyah çayın içerdiği polifenoller nedeniyle aslında pek çok organ ve doku faydası olduğuna dair hücresel ve hayvan deneyleri var. Mesela; erkek üreme sistemi ile böbrek ve karaciğer fonksiyonları üzerindeki etkileriyle ilgili farelerde yapılan çalışmalarda siyah çay, sperm canlılığını, sperm hareketliliğini artırdığı ve sperm yapısında az da olsa düzelme sağladığı tespit edilmiştir. Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını olumlu yönde koruduğu tespit edilirken hormonlar üzerinde etkisi görülmemiştir. Sonuç olarak siyah çay sağlıklıdır” diye konuştu. Çay tiryakilerinden Aydın Aydoğdu, günde 15-20 bardak çay içtiğini ve şuana kadar hiçbir zararını da görmediğini belirterek “Günde 15-20 bardak çay içiyorum. Zararını hiç görmedim hiç de bir sıkıntım olmadı çok da rahat uyuyorum. 2015 yılında kanser oldum bu zamandan beri de yaşıyorum bunu da çaya bağlıyorum. Hastalığımı çay sayesinde yendiğime inanıyorum. Herkese de diyorum ben çaydan zarar görmedim.75 yaşındayım 60 yıldır hiç çaysız durmam. Çay içmedim mi sürekli başım ağırır çay içtiğim zaman başımın ağrısı geçer” derken, çayın faydası olduğuna inandığını belirten Fevzi Orhan da “Çayın faydası olduğuna inanıyorum. 81 yaşındayım kendimi bildim bileli çay içiyorum. Çayın hiçbir zararını görmedim çayın faydalı olduğuna katılıyorum” diye konuştu.