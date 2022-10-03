Çatıya güneş enerjisi kurdular! Şimdi elektrik satıyorlar... Kazandıkları para şaşkına çeviriyor

Ülkemizin, 2030’a kadar 40 gigavat seviyesine ulaşarak enerji açığını kapatması için yatırımcının önünün açılması, teşvik edilmesi büyük önem arz ediyor. Bu nedenle başta Okul Müdürümüzü ve tüm ekibi duyarlı davranışlarından ötürü kutluyorum. Böyle rol model bir çalışmaya öncülük yaptığımız için gururluyuz, mutluyuz” dedi. Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın hibe desteğinden yararlanmak için öncelikle projenin hayata geçirilmesi gerektiğini, okul bütçesinin olmamasından dolayı birçok firmaya başvurduklarını ve sadece TEK Enerji’nin kendilerine el uzattığını anlatan Burhaniye Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Gürhan Kuştutan da, “Güneşten Üret, Kendin Tüket” adlı proje doğrultusunda kurulan GES’ler ile elektrik ihtiyacımızı karşılarken, para da kazanmaya başladık. Bu sistem sayesinde şu ana kadar aylık 5 bin TL, yıllık 60 bin TL’yi bulan elektrik faturasından kurtulduk.