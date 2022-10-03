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Ekonomi
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Çatıya güneş enerjisi kurdular! Şimdi elektrik satıyorlar... Kazandıkları para şaşkına çeviriyor

2022-10-03 12:08:27
Çatıya güneş enerjisi kurdular! Şimdi elektrik satıyorlar... Kazandıkları para şaşkına çeviriyor

Balıkesir'de bir okulun çatısına kurulan güneş enerji sistemi büyük bir gelir olarak geri döndü. Artık okul elektrik satmaya başladı.

#1
Foto - Çatıya güneş enerjisi kurdular! Şimdi elektrik satıyorlar... Kazandıkları para şaşkına çeviriyor

Balıkesir’de hizmet veren Burhaniye Mesleki Eğitim Merkezi, Bursa TEK Enerji’nin çatısına kurduğu güneş enerjisi santrali (GES) sistemi ile kendi elektriğini üretirken fazla tüketimin satışıyla da 2 yılda 52 bin TL’ye yakın gelir sağladı.

#2
Foto - Çatıya güneş enerjisi kurdular! Şimdi elektrik satıyorlar... Kazandıkları para şaşkına çeviriyor

Burhaniye Mesleki Eğitim Merkezi’nin çatısına kurulumunu yaptıkları GES panellerini Enerji Sistemleri Mühendisi Rabia Başaran ile birlikte inceleyen Bursa TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, “Yenilenebilir enerji açısından çok verimli özelliklere sahip olan ülkemizde GES kullanımının yaygınlaştırılmasını çok önemsiyoruz. Burhaniye’deki okulumuzun hayata geçirdiği proje, enerji maliyetlerini kısılmasıyla tasarruf sağladığı gibi artı gelir getirerek de tüm kamu kurumlarına örnek teşkil ediyor. Tüketim fazlasından elde edilen gelirle kurulan laboratuvarlarda öğrencilerin yenilenebilir enerji alanında eğitim almaları, geleceğimiz adına umut aşılıyor.

#3
Foto - Çatıya güneş enerjisi kurdular! Şimdi elektrik satıyorlar... Kazandıkları para şaşkına çeviriyor

Ülkemizin, 2030’a kadar 40 gigavat seviyesine ulaşarak enerji açığını kapatması için yatırımcının önünün açılması, teşvik edilmesi büyük önem arz ediyor. Bu nedenle başta Okul Müdürümüzü ve tüm ekibi duyarlı davranışlarından ötürü kutluyorum. Böyle rol model bir çalışmaya öncülük yaptığımız için gururluyuz, mutluyuz” dedi. Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın hibe desteğinden yararlanmak için öncelikle projenin hayata geçirilmesi gerektiğini, okul bütçesinin olmamasından dolayı birçok firmaya başvurduklarını ve sadece TEK Enerji’nin kendilerine el uzattığını anlatan Burhaniye Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Gürhan Kuştutan da, “Güneşten Üret, Kendin Tüket” adlı proje doğrultusunda kurulan GES’ler ile elektrik ihtiyacımızı karşılarken, para da kazanmaya başladık. Bu sistem sayesinde şu ana kadar aylık 5 bin TL, yıllık 60 bin TL’yi bulan elektrik faturasından kurtulduk.

#4
Foto - Çatıya güneş enerjisi kurdular! Şimdi elektrik satıyorlar... Kazandıkları para şaşkına çeviriyor

Ayrıca projeyi hayata geçirdiğimiz 2 yıllık süreçte toplamda 52 bin TL’ye yakın elektrik satışı gerçekleştirdik. GES tesisimize ek olarak kurduğumuz 3 atölye ve laboratuvar ile de hem ilçemiz öğretmenlerine, hem de okulumuz öğrenci ve mezunlarına ‘yenilenebilir enerji’ alanında mesleki eğitimler veriyoruz. Çok değerli katkılarından dolayı TEK Enerji firmasına teşekkür ediyoruz. Diğer eğitim kurumlarına, başka kuruluşlara örnek olması açısından da deneyimlerimizi paylaşmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

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