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Yaşam
8
Çatıdan düşen kar yığını 3 araca zarar verdi

2022-03-26 01:31:49
Çatıdan düşen kar yığını 3 araca zarar verdi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde binanın çatısından düşen kar yığınının altında kalan 8 araçtan 3'ü hasar gördü.

#1
Foto - Saray Mahallesi Hal Caddesi'ndeki 7 katlı binanın çatısında biriken kar kütleleri, park halindeki 8 aracın üzerine düştü.

Saray Mahallesi Hal Caddesi'ndeki 7 katlı binanın çatısında biriken kar kütleleri, park halindeki 8 aracın üzerine düştü.

#2
Foto - Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden UMKE, AFAD, Arama Kurtarma Derneği ve Tatvan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kar altında kalanların olup olmadığını tespit etmek amacıyla inceleme yaptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden UMKE, AFAD, Arama Kurtarma Derneği ve Tatvan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kar altında kalanların olup olmadığını tespit etmek amacıyla inceleme yaptı.

#3
Foto - Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yığını altında kimsenin olmadığının belirlenmesinin ardından caddedeki karları temizledi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yığını altında kimsenin olmadığının belirlenmesinin ardından caddedeki karları temizledi.

#4
Foto - Kar altında kalan araçlardan 3'ünde hasar olduğu tespit edildi.

Kar altında kalan araçlardan 3'ünde hasar olduğu tespit edildi.

#5
Foto - Araçlar, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Araçlar, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

#6
Foto - Çatıdan düşen kar yığını 3 araca zarar verdi

Çatıdan düşen kar yığını 3 araca zarar verdi

#7
Foto - Çatıdan düşen kar yığını 3 araca zarar verdi

Çatıdan düşen kar yığını 3 araca zarar verdi

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