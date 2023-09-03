Çarşı pazarda okul kıyafeti alışverişi telaşı

Okul kıyafeti satışı yapan mağazanın işletmecisi Nuri Dağlıkoca da, yaklaşık 6 aydır bu günler için hazırlandıklarını söyleyerek, “Öğrencilerimiz gelmeye başladı. Pazartesi günü 1. sınıflar başlıyor. Herkes için hayırlı olsun. Ürünleri güzel güzel ürettik. Kumaşlarımız kaliteli, fiyatlarımız uygun. Şuanda eksik bir ürünümüz yok. Son 15 gündür epey bir yoğunluk var. Bu hafta yoğunluğumuz zirveye ulaştı. Gelenlerin geneli ilkokul 1. sınıfları giydiriyoruz. Haftaya da liseler, ortaokullar gelmeye başlar” diye konuştu.