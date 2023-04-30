Caretta carettalar yumurta bırakmaya başladı

Yuvalama ve yavru çıkışlarının olduğu dönemlerde plajı kullanan vatandaşların da duyarlı olmasını isteyen Yılmaz, "Yavru carettalarımız denize kolayca, güvenli bir şekilde ulaşabilsinler diye yuvayı ve yumurtaları koruma adına kafesleme yöntemlerimiz var. Kafesleme yöntemiyle tilki ve porsuk gibi diğer memelilerin yumurtaları yemesi veya aşınma, bozulmasını predasyona uğramalarını önlemeye çalışıyoruz." diye konuştu.