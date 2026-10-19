Çapraz sorguda sıkışan Ekrem İmamoğlu’nun savunma fiyaskosu! Somut suçlamalar karşısında suspus oldu

HTS KAYITLARI SORULUNCA “TELEKOMA SORUN” DEDİ Çapraz sorgunun en dikkat çeken başlıklarından biri de firari sanık Murat Gülibrahimoğlu ile ilgili HTS kayıtları oldu. Savcılık tarafından İmamoğlu ve Gülibrahimoğlu'nun telefonlarının 2020-2025 yılları arasında yüzlerce kez aynı baz istasyonundan sinyal verdiği öne sürülerek bunun nedeni soruldu. İmamoğlu ise “Onu Telekoma sorun ya da bakanlığa sorun, ben o işten anlamam” karşılığını verdi.