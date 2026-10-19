Çapraz sorguda sıkışan Ekrem İmamoğlu’nun savunma fiyaskosu! Somut suçlamalar karşısında suspus oldu
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında yargılanan Ekrem İmamoğlu’nun 4 güne yayılan yaklaşık 20 saatlik savunmasının ardından çapraz sorguya geçildi. İtirafçıların beyanlarından para trafiğine, villa devirlerinden HTS kayıtlarına kadar dosyadaki suçlamalar tek tek önüne konulan İmamoğlu, birçok soruda “Bilgim yok”, “Hatırlamıyorum” ve “Ben o işten anlamam” şeklinde cevaplar verdi. İmamoğlu’nun bazı sorulara alaycı ifadelerle karşılık vermesi de duruşmaya damga vurdu.