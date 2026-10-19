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Çapraz sorguda sıkışan Ekrem İmamoğlu’nun savunma fiyaskosu! Somut suçlamalar karşısında suspus oldu

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Çapraz sorguda sıkışan Ekrem İmamoğlu’nun savunma fiyaskosu! Somut suçlamalar karşısında suspus oldu

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında yargılanan Ekrem İmamoğlu’nun 4 güne yayılan yaklaşık 20 saatlik savunmasının ardından çapraz sorguya geçildi. İtirafçıların beyanlarından para trafiğine, villa devirlerinden HTS kayıtlarına kadar dosyadaki suçlamalar tek tek önüne konulan İmamoğlu, birçok soruda “Bilgim yok”, “Hatırlamıyorum” ve “Ben o işten anlamam” şeklinde cevaplar verdi. İmamoğlu’nun bazı sorulara alaycı ifadelerle karşılık vermesi de duruşmaya damga vurdu.

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Foto - Çapraz sorguda sıkışan Ekrem İmamoğlu’nun savunma fiyaskosu! Somut suçlamalar karşısında suspus oldu

İstanbul'da görülen ve kamuoyunun yakından takip ettiği İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında Ekrem İmamoğlu'nun 101'inci celsedeki savunması tamamlandı. Hakkında 143 ayrı eylem üzerinden 161 milyar liralık kamu zararına ilişkin suçlamalar yöneltilen ve “çıkar amaçlı suç örgütü lideri” olduğu iddiasıyla 2 bin 352 yıla kadar hapsi talep edilen İmamoğlu, 4 gün boyunca yaklaşık 20 saat savunma yaptı.

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Foto - Çapraz sorguda sıkışan Ekrem İmamoğlu’nun savunma fiyaskosu! Somut suçlamalar karşısında suspus oldu

4 BİN SAYFALIK İDDİANAMEYE “İFTİRANAME” DEDİ İmamoğlu, savunmasının önemli bölümünde hakkındaki suçlamaların siyasi olduğunu öne sürdü. Yaklaşık 4 bin sayfalık iddianameyi “iftiraname” olarak nitelendiren İmamoğlu, İBB dönemindeki faaliyetlerine ilişkin sunumlar yaparak suçlamaları reddetti. Savunmasında İstiklal Marşı'ndan da alıntı yapan İmamoğlu'nun “Bu mısra benim için yazılmış” sözleri dikkat çekti. Uzun savunmanın tamamlanmasının ardından çapraz sorguya geçildiğinde ise dosyadaki para hareketleri, gayrimenkul devirleri, tanık ve etkin pişmanlık beyanları ile HTS kayıtları üzerinden sorular yöneltildi.

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Foto - Çapraz sorguda sıkışan Ekrem İmamoğlu’nun savunma fiyaskosu! Somut suçlamalar karşısında suspus oldu

BAVULLARLA TAŞINAN PARALAR SORULDU Çapraz sorguda parti binasının satın alınması sırasında kamuoyuna yansıyan para sayma görüntüleri de İmamoğlu'nun önüne getirildi. Tuncay Yılmaz ve Fatih Keleş'in görüntülerdeki konumlarının sorulması üzerine İmamoğlu, “İfade vermişler zaten. Benim bilgim yok, sonradan öğrendim” cevabını verdi. İmamoğlu böylece söz konusu para trafiği hakkında önceden bilgi sahibi olmadığını ileri sürdü.

#4
Foto - Çapraz sorguda sıkışan Ekrem İmamoğlu’nun savunma fiyaskosu! Somut suçlamalar karşısında suspus oldu

ALİ NUHOĞLU'NUN VİLLA BEYANLARI GÜNDEME GELDİ Sorgunun bir diğer önemli başlığını Emirgan'daki Boğaz manzaralı villalar oluşturdu. Müteahhit Ali Nuhoğlu'nun İSKİ hak edişleri karşılığında villaları İmamoğlu İnşaat'a devretmek zorunda kaldığı yönündeki beyanları hatırlatıldı. İmamoğlu ise hakkındaki suçlamaları reddederek “Ben namusumla ticaret yaptım” karşılığını verdi.

#5
Foto - Çapraz sorguda sıkışan Ekrem İmamoğlu’nun savunma fiyaskosu! Somut suçlamalar karşısında suspus oldu

SOYTEKİN İLE DURUŞMA SALONUNDA YÜZLEŞTİ Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Adem Soytekin ile İmamoğlu arasındaki yüzleşme de duruşmanın dikkat çeken bölümlerinden biri oldu. Soytekin'in bağış ve KİPTAŞ hak edişleri üzerinden yönelttiği suçlamalara İmamoğlu, “Adem, bu soruların senin olduğundan bile şüpheliyim. Sana teessüf bile etmiyorum” sözleriyle karşılık verdi.

#6
Foto - Çapraz sorguda sıkışan Ekrem İmamoğlu’nun savunma fiyaskosu! Somut suçlamalar karşısında suspus oldu

1 MİLYON EURO İÇİN “BABAMIN PARASI” DEDİ Bodrum Ortakent'teki villaların devri ile masa üzerinde sayıldığı belirtilen 1 milyon euro nakit para da çapraz sorgunun gündemindeydi. Paranın kaynağı sorulan İmamoğlu, “Babamın parasıdır” cevabını verdi. Şişli'deki rant suçlamaları ve Medicana Hastanesi sürecinde gündeme gelen 8 milyon dolarlık ödeme iddiası da İmamoğlu'na soruldu. İmamoğlu'nun bu bölümde “Rızalık alındı, herkes memnun” şeklindeki sözleri dikkat çekti. Hastane sahibi Hüseyin Bozkurt ise söz konusu süreci daha önce “haraç” olarak nitelendirmişti.

#7
Foto - Çapraz sorguda sıkışan Ekrem İmamoğlu’nun savunma fiyaskosu! Somut suçlamalar karşısında suspus oldu

“ADEM DİK DUR, BİZİ SATMA” NOTU SORULDU Mahkeme Başkanı, Adem Soytekin'in cezaevindeyken aldığı belirtilen “Adem dik dur, bizi satma” şeklindeki notu da gündeme getirdi. Yazının kendisine ait olup olmadığı sorulan İmamoğlu, “Hatırlamıyorum, yazmışsam yazmışımdır. Bizim oralarda horon dik oynanır” cevabını verdi.

#8
Foto - Çapraz sorguda sıkışan Ekrem İmamoğlu’nun savunma fiyaskosu! Somut suçlamalar karşısında suspus oldu

“ORGANİZASYONUMUZ KALİTELİDİR” İBB içerisindeki yetki ilişkileri ve Fatih Keleş ile Ertan Yıldız'ın dosyaya konu para trafiğindeki rolleri de sorgulandı. İmamoğlu, Fatih Keleş hakkında önce “Görev tanımında böyle bir şey yok” derken ardından Keleş için “Benim kader arkadaşımdır, organizasyonumuz kalitelidir” ifadelerini kullandı. Cebeci'deki kaçak hafriyat üzerinden elde edildiği ileri sürülen milyarlarca liralık gelir sorulduğunda ise İmamoğlu savcıya, “Siz de ben de uzmanı değiliz” cevabını verdi.

#9
Foto - Çapraz sorguda sıkışan Ekrem İmamoğlu’nun savunma fiyaskosu! Somut suçlamalar karşısında suspus oldu

HTS KAYITLARI SORULUNCA “TELEKOMA SORUN” DEDİ Çapraz sorgunun en dikkat çeken başlıklarından biri de firari sanık Murat Gülibrahimoğlu ile ilgili HTS kayıtları oldu. Savcılık tarafından İmamoğlu ve Gülibrahimoğlu'nun telefonlarının 2020-2025 yılları arasında yüzlerce kez aynı baz istasyonundan sinyal verdiği öne sürülerek bunun nedeni soruldu. İmamoğlu ise “Onu Telekoma sorun ya da bakanlığa sorun, ben o işten anlamam” karşılığını verdi.

#10
Foto - Çapraz sorguda sıkışan Ekrem İmamoğlu’nun savunma fiyaskosu! Somut suçlamalar karşısında suspus oldu

DAVADA GÖZLER 2 KASIM'A ÇEVRİLDİ Duruşmada Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan İmamoğlu'nun yargı mensuplarına yönelik kullandığı “Hesaplaşacağız” ifadesi ayrıca dikkat çekti.

#11
Foto - Çapraz sorguda sıkışan Ekrem İmamoğlu’nun savunma fiyaskosu! Somut suçlamalar karşısında suspus oldu

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Foto - Çapraz sorguda sıkışan Ekrem İmamoğlu’nun savunma fiyaskosu! Somut suçlamalar karşısında suspus oldu

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Yorumlar

hasel

Bu adamın yaptığı rezillikler ve fırsatçılığı,uzaydaki canlılar bile duydu.Ne uzatıyorsunuz?İçeride,en azından sürekli kalmalı.Artık sonuçlanmalı.Yüzbinlerce insanın VERİLERİNİ satması bile,tartışmasız çok büyük suç.Bu bile fazlasıyla yetiyor.Kaldı ki diğer suçlar.
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