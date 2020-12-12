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Medya
11
Canlı yayındaki şaşırtan gerçek ortaya çıktı

2020-12-12 14:40:19
Canlı yayındaki şaşırtan gerçek ortaya çıktı

Haber kanalları ve canlı yayınlarda kullanılan arka plan görüntüleri çoğu zaman gerçek değildir.

#1
Foto - Video görüntüleri veya fotoğraflar ile arka planda görseller sunulmaktadır.

Video görüntüleri veya fotoğraflar ile arka planda görseller sunulmaktadır.

#2
Foto - Bu gerçek Vietnam televizyon kanallarından birisi olan ''MBC News' için geçerli değil.

Bu gerçek Vietnam televizyon kanallarından birisi olan ''MBC News' için geçerli değil.

#3
Foto - 'Gökyüzü Stüdyosu' adını verdikleri stüdyoda 21:00'a kadar yaptıkları canlı yayınlar ile insanlara hizmet ediyorlar.

'Gökyüzü Stüdyosu' adını verdikleri stüdyoda 21:00'a kadar yaptıkları canlı yayınlar ile insanlara hizmet ediyorlar.

#4
Foto - İşte 'gökyüzü stüdyosu'nun uzaktan görünümü.

İşte 'gökyüzü stüdyosu'nun uzaktan görünümü.

#5
Foto - Canlı yayınların kontrolünü ve yayın akışını sağlayan rejı ekibi için ise otel odalarından birisini kiralamış durumda.

Canlı yayınların kontrolünü ve yayın akışını sağlayan rejı ekibi için ise otel odalarından birisini kiralamış durumda.

#6
Foto - İşte MBC News'in stüdyosundan görüntüler..

İşte MBC News'in stüdyosundan görüntüler..

#7
Foto - İşte MBC News'in stüdyosundan görüntüler..

İşte MBC News'in stüdyosundan görüntüler..

#8
Foto - İşte MBC News'in stüdyosundan görüntüler..

İşte MBC News'in stüdyosundan görüntüler..

#9
Foto - İşte MBC News'in stüdyosundan görüntüler..

İşte MBC News'in stüdyosundan görüntüler..

#10
Foto - İşte MBC News'in stüdyosundan görüntüler..

İşte MBC News'in stüdyosundan görüntüler..

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