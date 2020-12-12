2020-12-12 14:40:19 Canlı yayındaki şaşırtan gerçek ortaya çıktı
Haber kanalları ve canlı yayınlarda kullanılan arka plan görüntüleri çoğu zaman gerçek değildir.
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Haber kanalları ve canlı yayınlarda kullanılan arka plan görüntüleri çoğu zaman gerçek değildir.
Video görüntüleri veya fotoğraflar ile arka planda görseller sunulmaktadır.
Bu gerçek Vietnam televizyon kanallarından birisi olan ''MBC News' için geçerli değil.
'Gökyüzü Stüdyosu' adını verdikleri stüdyoda 21:00'a kadar yaptıkları canlı yayınlar ile insanlara hizmet ediyorlar.
İşte 'gökyüzü stüdyosu'nun uzaktan görünümü.
Canlı yayınların kontrolünü ve yayın akışını sağlayan rejı ekibi için ise otel odalarından birisini kiralamış durumda.
İşte MBC News'in stüdyosundan görüntüler..
İşte MBC News'in stüdyosundan görüntüler..
İşte MBC News'in stüdyosundan görüntüler..
İşte MBC News'in stüdyosundan görüntüler..
İşte MBC News'in stüdyosundan görüntüler..
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