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Canlı yayında özür diledi! Cüneyt Özdemir’den dikkat çeken "Haluk Levent" itirafı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Canlı yayında özür diledi! Cüneyt Özdemir’den dikkat çeken “Haluk Levent” itirafı

Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent'in tutuklanması, kamuoyunda büyük bir şok dalgası oluştururken, gazeteci Cüneyt Özdemir'den dikkat çeken bir itiraf geldi. Geçmişte Haluk Levent'i programına konuk ettiği için kamuoyundan özür dileyen Özdemir, "Biz de daha uyanık olmalıydık, hepimiz bu oyuna geldik" diyerek yaşadığı pişmanlığı dile getirdi. Kamuoyunun güven duyduğu isimlerin soruşturmaya dahil edilmesi, gözleri benzer süreçlerde payı olan isimlere çevirdi.

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Foto - Canlı yayında özür diledi! Cüneyt Özdemir’den dikkat çeken "Haluk Levent" itirafı

"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına yönelik yürütülen soruşturma tüm hızıyla sürüyor. Bir dönem en güvenilir kişiler anketinde birinci çıkan Haluk Levent'in tutuklanması ile sonuçlanan soruşturma herkesi şoke etti.

#2
Foto - Canlı yayında özür diledi! Cüneyt Özdemir’den dikkat çeken "Haluk Levent" itirafı

Levent'in kahramanlaştırılmasında payı olan kamuoyunun bilinen isimlerinden özeleştiriler gelmeye devam ediyor.

#3
Foto - Canlı yayında özür diledi! Cüneyt Özdemir’den dikkat çeken "Haluk Levent" itirafı

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Youtube yayınında Haluk Levent olayını değerlendirirken kamuoyundan özür diledi. Özdemir, programda şu ifadeleri kullandı:

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Foto - Canlı yayında özür diledi! Cüneyt Özdemir’den dikkat çeken "Haluk Levent" itirafı

"Neye üzülüyorum biliyor musun. Hepimiz yedik bunu. Adam hepimizin gözünün içinde yaptı. Bizim de hatamız var. Biz de çıkarttık. Bir izleyicimiz yazıyor '3 yıl önce programa çıkartmadın mı?' diyor. Çıkarttık abi. Biz de hatalıyız. Özür dilerim ben hepinizden. Gerçekten. Biz de daha uyanık olmalıydık bu konuda."

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Yorumlar

Y B

Rabbim düşmanın bile şereflisini nasip etsin. Bu bile ne büyük nimet. Cüneyt Özdemir düşman değil. Karşı mahallenin vatanseveri.

Serdar

Bu memleket din ve Atatürk istismarcılarının elinden çok çekti. Demek ki insanlarda bir sıkıntı var ki bunlara rağbet ediyor.
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