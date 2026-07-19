Canlı yayında özür diledi! Cüneyt Özdemir’den dikkat çeken “Haluk Levent” itirafı

"Neye üzülüyorum biliyor musun. Hepimiz yedik bunu. Adam hepimizin gözünün içinde yaptı. Bizim de hatamız var. Biz de çıkarttık. Bir izleyicimiz yazıyor '3 yıl önce programa çıkartmadın mı?' diyor. Çıkarttık abi. Biz de hatalıyız. Özür dilerim ben hepinizden. Gerçekten. Biz de daha uyanık olmalıydık bu konuda."