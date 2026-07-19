Canlı yayında özür diledi! Cüneyt Özdemir’den dikkat çeken “Haluk Levent” itirafı
Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent'in tutuklanması, kamuoyunda büyük bir şok dalgası oluştururken, gazeteci Cüneyt Özdemir'den dikkat çeken bir itiraf geldi. Geçmişte Haluk Levent'i programına konuk ettiği için kamuoyundan özür dileyen Özdemir, "Biz de daha uyanık olmalıydık, hepimiz bu oyuna geldik" diyerek yaşadığı pişmanlığı dile getirdi. Kamuoyunun güven duyduğu isimlerin soruşturmaya dahil edilmesi, gözleri benzer süreçlerde payı olan isimlere çevirdi.