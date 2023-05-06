Canlı yayında dili sürçen Ali Babacan 'Sayın Gülen' dedi, Muharrem İnce'den tepki gecikmedi

İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Pek çok bakanlıkta, camide Erdoğan'ın resmi asılı. Biz yoğun emekle çalışıyoruz, bizde böyle imkanlar yok. 21 yıllık iktidarın normalde baraja takılıyor olması lazım. Hala anketlerde 1. sırada çıkıyorsa ortada bir sorun, başarısızlık var demektir. 6'lı masa böyle olmamalıydı, 3'lü olmalıydı. CHP, İYİ Parti ve Memleket Partisi olmalıydı." "Onları atın beni alın demiyorum. Benim cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık taleplerim yok. İki gerekçem var, bir güvenmiyorum onlara. Çünkü iş yapamazsınız onlarla. Erdoğan'ın 17-18 sene bakanlığını, başbakanlığını yapmışlar. Ben güvenmiyorum bu yerleştirdikleri milletvekillerine de güvenmiyorum. Müneccim değilim ama göreceksiniz, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları diyecekler ki 'Muharrem İnce'den özür diliyoruz'. Olmaması için bir gerekçem daha var. 21 yılın hesabı sorulacak mı? Suriyelilerin, Telekom'un, özelleştirmelerin hesabı sorulacak mı? Sorulması lazım. "