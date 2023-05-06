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Canlı yayında dili sürçen Ali Babacan 'Sayın Gülen' dedi, Muharrem İnce'den tepki gecikmedi

2023-05-06 08:09:13
Canlı yayında dili sürçen Ali Babacan 'Sayın Gülen' dedi, Muharrem İnce'den tepki gecikmedi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı canlı yayında Muharrem İnce'yi eleştirirken, üst üste dil sürçmesi nedeniyle "Sayın FETÖ ve Sayın Gülen" dedi. Başka bir kanalda yayında olan İnce ise "Bir kanalda Ali Babacan, Muharrem İnce 'Sayın Fethullah Gülen' dedi diyormuş. Yalan söylüyor, yalancı. Ben ilhamımı bir çift mavi gözden alırken, o ilhamını Fethullah Gülen'den alıyordu" diye konuştu. Sosyal medyada gündem olan sözlerin ardından Babacan bir açıklama yaptı.

#1
Foto - Canlı yayında dili sürçen Ali Babacan 'Sayın Gülen' dedi, Muharrem İnce'den tepki gecikmedi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halk TV'de katıldığı canlı yayında Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'yi eleştirdi. Babacan, "Altılı masa ittifakı sürecinde olan insanlar olarak Sayın İnce'nin aklına acaba FETÖ meselesi bugün mü geliyor. Elindeki iddialar ne merak ediyorum. Sosyal medyada dolaşan bir sürü iddialar var." ifadelerini kullandı. Babacan canlı yayında dil sürçmesi nedeniyle yerine 'Sayın FETÖ' dedikten sonra 'Sayın İnce' diye düzeltti.

#2
Foto - Canlı yayında dili sürçen Ali Babacan 'Sayın Gülen' dedi, Muharrem İnce'den tepki gecikmedi

"TAMAMEN BİR DİL SÜRÇMESİ" Yayında bir açıklama yapan Babacan, "Tamamen bir dil sürçmesi, bir terör örgütünün başıyla ilgili sayın ifadesini kullanmak mümkün değil. Sayın İnce yerine bu ifadeler tamamen dil sürçmesidir" şeklinde konuştu. İNCE'DEN TEPKİ: YALAN SÖYLÜYOR NTV canlı yayınında Ahmed Arpat'ın sorularını yanıtlayan Muharrem İnce ise Babacan'ın sözlerine tepki gösterdi. İnce, "Arada arkadaşlar ilettiler. Bir kanalda Ali Babacan, Muharrem İnce 'Sayın Fethullah Gülen' dedi diyormuş. Yalan söylüyor, yalancı. Ben ilhamımı bir çift mavi gözden alırken, o ilhamını Fethullah Gülen'den alıyordu. Kadere bak ki, benim yasaklı olduğum bir kanalda, beni çıkaramıyorlar CHP korkusundan. Ali Babacan orada bana iftira atıyor, yalan söylüyor. Memleketin geldiği duruma bakın. Bu parlamentodan Memleket Partisi gereklidir. Cumhuriyetçiler, Atatürkçüler azınlık olmasın orada." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Canlı yayında dili sürçen Ali Babacan 'Sayın Gülen' dedi, Muharrem İnce'den tepki gecikmedi

İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Pek çok bakanlıkta, camide Erdoğan'ın resmi asılı. Biz yoğun emekle çalışıyoruz, bizde böyle imkanlar yok. 21 yıllık iktidarın normalde baraja takılıyor olması lazım. Hala anketlerde 1. sırada çıkıyorsa ortada bir sorun, başarısızlık var demektir. 6'lı masa böyle olmamalıydı, 3'lü olmalıydı. CHP, İYİ Parti ve Memleket Partisi olmalıydı." "Onları atın beni alın demiyorum. Benim cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık taleplerim yok. İki gerekçem var, bir güvenmiyorum onlara. Çünkü iş yapamazsınız onlarla. Erdoğan'ın 17-18 sene bakanlığını, başbakanlığını yapmışlar. Ben güvenmiyorum bu yerleştirdikleri milletvekillerine de güvenmiyorum. Müneccim değilim ama göreceksiniz, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları diyecekler ki 'Muharrem İnce'den özür diliyoruz'. Olmaması için bir gerekçem daha var. 21 yılın hesabı sorulacak mı? Suriyelilerin, Telekom'un, özelleştirmelerin hesabı sorulacak mı? Sorulması lazım. "

#4
Foto - Canlı yayında dili sürçen Ali Babacan 'Sayın Gülen' dedi, Muharrem İnce'den tepki gecikmedi

"2. TURA KALAMAZSANIZ KİMİ DESTEKLERSİNİZ?" "Siz 2. tura kalmazsanız kimi desteklersiniz?" sorusuna "Benim ne yapacağımı herkes tahmin eder, beni destekleyenler genç arkadaşlar ne yapacaklarını bilir. Erdoğan gitmeli. Artık gerçekliği, ortak aklı yitirmiş, danışmanlarına inanmıyor" dedi.

#5
Foto - Canlı yayında dili sürçen Ali Babacan 'Sayın Gülen' dedi, Muharrem İnce'den tepki gecikmedi

"DENEYİMLİ BİR SİYASET İNSANI OLARAK UYARIYORUM" "21 yıldır AK Parti ile mücadele ediyorum. Bir başarısızlık olmasın istiyorum, uyarıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu, kuralar çekilmeden 24 saat önce Memleket Partisi'ne geldi. Daha zamanımız var 9 gün sonra seçim var. Davutoğlu bu ülkede 18 yılın sorumlusu. Ali Babacan 18 sene ülkenin ekonomisini yönetmedi mi? CHP listelerinde 77 isim var.

#6
Foto - Canlı yayında dili sürçen Ali Babacan 'Sayın Gülen' dedi, Muharrem İnce'den tepki gecikmedi

Parlamento ile ilgili bir tehlike görüyorum, deneyimli bir siyaset insanı olarak uyarıyorum. HDP var Cumhuriyet ile problemli. AK Parti içindekiler var Cumhuriyet ile problemli, bir CHP içindeki 77 kişi Cumhuriyet ile problemli. Bu parlamento açısından büyük tehlikedir. Türkiye'nin sigortası Memleket Partisi Meclis'te olmalıdır. Memleket Partisi denge unsuru olarak Meclis'te olmalıdır. Seçimin ilk turda bitmeyeceğini düşünüyorum, 2. tura kalır. Siyasette 24 saat çok uzun bir süredir, çok şey değişebilir. "

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