2023-05-06 08:09:13 Canlı yayında dili sürçen Ali Babacan 'Sayın Gülen' dedi, Muharrem İnce'den tepki gecikmedi
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı canlı yayında Muharrem İnce'yi eleştirirken, üst üste dil sürçmesi nedeniyle "Sayın FETÖ ve Sayın Gülen" dedi. Başka bir kanalda yayında olan İnce ise "Bir kanalda Ali Babacan, Muharrem İnce 'Sayın Fethullah Gülen' dedi diyormuş. Yalan söylüyor, yalancı. Ben ilhamımı bir çift mavi gözden alırken, o ilhamını Fethullah Gülen'den alıyordu" diye konuştu. Sosyal medyada gündem olan sözlerin ardından Babacan bir açıklama yaptı.