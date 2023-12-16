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Spor
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Canlı yayında açıkladı: Herkes bu gelişmeye kilitlenmişti! Olay olacak iddia: Ortalık yine fena karışacak…

2023-12-16 16:55:36
Canlı yayında açıkladı: Herkes bu gelişmeye kilitlenmişti! Olay olacak iddia: Ortalık yine fena karışacak…

Eski FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, canlı yayında çok konuşulacak iddialar ortaya attı. Hakem atamalarının algoritmayla belirlenmediğini ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin son kararı verdiğini söyleyen Palabıyık, "Atamalar yapılır, Mehmet Büyükekşi'nin masasının önüne konulur. Mehmet Büyükekşi istediği hakemi değiştirir, istediği hakemi de istediği maça atar" şeklinde konuştu.

#1
Foto - Canlı yayında açıkladı: Herkes bu gelişmeye kilitlenmişti! Olay olacak iddia: Ortalık yine fena karışacak…

Hakemliği bırakan Ali Palabıyık, katıldığı canlı yayında olay yaratacak iddialarda bulundu. Palabıyık'ın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakem atamaları ve hakemlerle alakalı sözleri çok konuşulacak türden!

#2
Foto - Canlı yayında açıkladı: Herkes bu gelişmeye kilitlenmişti! Olay olacak iddia: Ortalık yine fena karışacak…

Habertürk canlı yayınında eski FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, "Mehmet Büyükekşi ile birebir görüşme yaptık. Kendisi bana açıkça söyledi 'Sana güvenmiyorum' dedi. Sahada içerisinde kasıtlı hatalar yaptığını söyledi. TFF Başkanı, FIFA hakemine böyle bir yaklaşımda bulunuyor. Ve bu sezon devam ederken oluyor. kendisi bana birçok şey söyledi" şeklinde konuştu.

#3
Foto - Canlı yayında açıkladı: Herkes bu gelişmeye kilitlenmişti! Olay olacak iddia: Ortalık yine fena karışacak…

Palabıyık, "Belli bir baskıyla veya Futbol Federasyon Başkanı'nın imzasıyla atamalar değiştiği için... Ve atamalarda son söz sahibi her zaman Mehmet Büyükekşi'dir. Atamalar yapılır, Mehmet Büyükekşi'nin masasının önüne konulur. Mehmet Büyükekşi istediği hakemi değiştirir, istediği hakemi de istediği maça atar" dedi.

#4
Foto - Canlı yayında açıkladı: Herkes bu gelişmeye kilitlenmişti! Olay olacak iddia: Ortalık yine fena karışacak…

Palabıyık, "TFF'de son karar her zaman başkan tarafından veriliyor. MHK atamaları yapar ve TFF'ye götürür. TFF'nin imzasıyla basına hakemler açıklanır. Daha önce TFF'de başkanlık yapan bir ismin atamalara bu kadar müdahil olduğunu görmedim, duymadım" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Canlı yayında açıkladı: Herkes bu gelişmeye kilitlenmişti! Olay olacak iddia: Ortalık yine fena karışacak…

Öte yandan Palabıyık, "VAR sisteminin gelmesini çok istiyorduk. VAR konusu Türkiye'de kangren oldu. Günden güne de problem artıyor. VAR hakemlerinin eğitim seviyesini arttırmadığımız sürece bunu devam ettirmek zor. VAR hakem kadrosu kısıtlı. Son dönemdeki hatalar akılalmaz duruma geldi, anlam veremiyoruz. Benim görev yaptığım sürede görüntü kalitesiyle ilgili sıkıntılar vardı. Sanırım şimdi düzeltmişler. Kornerlerde ceza sahasında 15-16 kişi var, karar vermek kolay değil. VAR odası bir tünel, orada ışık yok. Acele bir şekilde karar vermeniz gerekiyor." dedi.

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