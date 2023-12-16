Canlı yayında açıkladı: Herkes bu gelişmeye kilitlenmişti! Olay olacak iddia: Ortalık yine fena karışacak…

Öte yandan Palabıyık, "VAR sisteminin gelmesini çok istiyorduk. VAR konusu Türkiye'de kangren oldu. Günden güne de problem artıyor. VAR hakemlerinin eğitim seviyesini arttırmadığımız sürece bunu devam ettirmek zor. VAR hakem kadrosu kısıtlı. Son dönemdeki hatalar akılalmaz duruma geldi, anlam veremiyoruz. Benim görev yaptığım sürede görüntü kalitesiyle ilgili sıkıntılar vardı. Sanırım şimdi düzeltmişler. Kornerlerde ceza sahasında 15-16 kişi var, karar vermek kolay değil. VAR odası bir tünel, orada ışık yok. Acele bir şekilde karar vermeniz gerekiyor." dedi.