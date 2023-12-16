2023-12-16 16:55:36 Canlı yayında açıkladı: Herkes bu gelişmeye kilitlenmişti! Olay olacak iddia: Ortalık yine fena karışacak…
Eski FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, canlı yayında çok konuşulacak iddialar ortaya attı. Hakem atamalarının algoritmayla belirlenmediğini ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin son kararı verdiğini söyleyen Palabıyık, "Atamalar yapılır, Mehmet Büyükekşi'nin masasının önüne konulur. Mehmet Büyükekşi istediği hakemi değiştirir, istediği hakemi de istediği maça atar" şeklinde konuştu.