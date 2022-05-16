2022-05-16 09:26:07 Canlı-Güncel altın fiyatları: Gram altın fiyat! Çeyrek altın ne kadar? 16 Mayıs anlık altın fiyatları
Altın fiyatları Fed’in faiz artırımı sonrası değer kaybetmeye devam ediyor. 16 Mayıs 2022 Pazartesi haftanın ilk iş gününde canlı ve anlık altın fiyatları vatandaş tarafından merak ediliyor. Güncel altın fiyatları yeni haftaya düşüş ile başladı. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? sorularının cevabı yatırımcı tarafından araştırılırken, cumhuriyet altını TL’den yarım altın fiyatı TL’den işlem görmekte. Altın fiyatları: Anlık altın fiyatı bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 16 Mayıs 2022 canlı anlık altın fiyatları.