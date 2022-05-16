Canlı-Güncel altın fiyatları: Gram altın fiyat! Çeyrek altın ne kadar? 16 Mayıs anlık altın fiyatları

Güncel altın fiyatları özellikle de Fed’in faiz artırımı sonrası bir hayli geriledi. Rusya ve Ukrayna savaşının tüm hızıyla devam ediyor olması, Çin’de yeniden korona vakalarının artmaya başlaması küresel piyasalarda anlık altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Fed’in faiz artırımı sonrası güçlenen dolar karşısında altın baskılanırken, ons altın bugün 1.808 dolardan işlem görmekte. Peki canlı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın fiyatı, anlık çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altın fiyatı, tam altın, yarım altın, ata altını ne kadar? Gremse fiyatı ne oldu? Bilezik ne kadar, kaç TL’den satılıyor? İşte 16 Mayıs 2022 Pazartesi canlı altın fiyatları son durum.