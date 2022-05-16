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Ekonomi
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Canlı-Güncel altın fiyatları: Gram altın fiyat! Çeyrek altın ne kadar? 16 Mayıs anlık altın fiyatları

2022-05-16 09:26:07
Canlı-Güncel altın fiyatları: Gram altın fiyat! Çeyrek altın ne kadar? 16 Mayıs anlık altın fiyatları

Altın fiyatları Fed’in faiz artırımı sonrası değer kaybetmeye devam ediyor. 16 Mayıs 2022 Pazartesi haftanın ilk iş gününde canlı ve anlık altın fiyatları vatandaş tarafından merak ediliyor. Güncel altın fiyatları yeni haftaya düşüş ile başladı. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? sorularının cevabı yatırımcı tarafından araştırılırken, cumhuriyet altını TL’den yarım altın fiyatı TL’den işlem görmekte. Altın fiyatları: Anlık altın fiyatı bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 16 Mayıs 2022 canlı anlık altın fiyatları.

#1
Foto - Güncel altın fiyatları özellikle de Fed’in faiz artırımı sonrası bir hayli geriledi. Rusya ve Ukrayna savaşının tüm hızıyla devam ediyor olması, Çin’de yeniden korona vakalarının artmaya başlaması küresel piyasalarda anlık altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Fed’in faiz artırımı sonrası güçlenen dolar karşısında altın baskılanırken, ons altın bugün 1.808 dolardan işlem görmekte. Peki canlı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın fiyatı, anlık çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altın fiyatı, tam altın, yarım altın, ata altını ne kadar? Gremse fiyatı ne oldu? Bilezik ne kadar, kaç TL’den satılıyor? İşte 16 Mayıs 2022 Pazartesi canlı altın fiyatları son durum.

Güncel altın fiyatları özellikle de Fed’in faiz artırımı sonrası bir hayli geriledi. Rusya ve Ukrayna savaşının tüm hızıyla devam ediyor olması, Çin’de yeniden korona vakalarının artmaya başlaması küresel piyasalarda anlık altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Fed’in faiz artırımı sonrası güçlenen dolar karşısında altın baskılanırken, ons altın bugün 1.808 dolardan işlem görmekte. Peki canlı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın fiyatı, anlık çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altın fiyatı, tam altın, yarım altın, ata altını ne kadar? Gremse fiyatı ne oldu? Bilezik ne kadar, kaç TL’den satılıyor? İşte 16 Mayıs 2022 Pazartesi canlı altın fiyatları son durum.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.807,78, 1.808,28,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.807,78, 1.808,28,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 914,43, 920,94,

GRAM ALTIN FİYATI 914,43, 920,94,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 900,20, 900,43,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 900,20, 900,43,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.440,28, 1.472,13,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.440,28, 1.472,13,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.761,28, 5.870,77,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.761,28, 5.870,77,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.871,62, 2.944,23,

YARIM ALTIN FİYATI 2.871,62, 2.944,23,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.761,28, 5.870,77,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.761,28, 5.870,77,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.075,98, 6.230,56,

ATA ALTIN FİYATI 6.075,98, 6.230,56,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 502,13, 603,67,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 502,13, 603,67,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 830,21, 859,48,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 830,21, 859,48,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 14.772,00, 15.019,00,

GREMSE ALTIN FİYATI 14.772,00, 15.019,00,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,46, 10,48,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,46, 10,48,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 21,03, 21,06,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 21,03, 21,06,

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