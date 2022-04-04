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Ekonomi
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Canlı altın fiyatları: Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? (4 Nisan 2022 Pazartesi)

2022-04-04 08:50:09
Canlı altın fiyatları: Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? (4 Nisan 2022 Pazartesi)

Anlık altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladığı merak ediliyor. Canlı altın fiyatları nisan ayının girmesiyle birlikte yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Rusya-Ukrayna savaşının barış yolu ile çözülmesi için İstanbul'daki müzakereler yavaş yavaş sonuç vermeye başlaması güncel altın fiyatları üzerinde de etkisini göstermete. Savaşın başlamasıyla birlikte gram altın fiyatı 965 TL seviyelerine kadar çıkmasıyla birlikte altın fiyatları ne kadar yükselir? Gram altın 1000 TL’yi geçer mi, anlık çeyrek altın fiyatı ne kadar? sorularının cevabı bir hayli merak ediliyordu. Ramazan ayının girmesiyle birlikte düğün sezonuna da biraz ara verilmiş olundu. Düğün ve nişan yapacaklar altın fiyatlarının düşmesiyle birlikte altın alımlarını gerçekleştiriyor. Peki anlık altın fiyatları bugün ne kadar? Altın güncel fiyatı kaç TL? Anlık gram altın fiyatı ne kadar oldu? Güncel cumhuriyet altın fiyatı bugün kaç lira? İşte 4 Nisan 2022 Pazartesi canlı altın fiyatları.

#1
Foto - Güncel altın fiyatları son durum bugün nasıl? Altın fiyatları küresel piyasalarda olduğu gibi Türkiye’de de dalgalı bir seyir halinde. Anlık altın fiyatları kur korumalı TL hesabının devreye alınmasından sonra bir hayli düşüş yaşamıştı. Korona salgınının tam da bitme noktasına geldiği bir süreçte Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdi. Savaşın başlamasıyla birlikte anlık fiyatları yeniden rekorları koştu. Güncel altın fiyatları takibi yapan yatırımcılar anlık altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı son durum ne? Canlı altın fiyatları: Gram, cumhuriyet, çeyrek, yarım, ata, ziynet altın fiyatı son dakika yükseldi mi düştü mü? gibi soruları sormakta. İşte 4 Nisan 2022 Pazartesi altın fiyatlarında son durum bilgileri…

Güncel altın fiyatları son durum bugün nasıl? Altın fiyatları küresel piyasalarda olduğu gibi Türkiye’de de dalgalı bir seyir halinde. Anlık altın fiyatları kur korumalı TL hesabının devreye alınmasından sonra bir hayli düşüş yaşamıştı. Korona salgınının tam da bitme noktasına geldiği bir süreçte Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdi. Savaşın başlamasıyla birlikte anlık fiyatları yeniden rekorları koştu. Güncel altın fiyatları takibi yapan yatırımcılar anlık altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı son durum ne? Canlı altın fiyatları: Gram, cumhuriyet, çeyrek, yarım, ata, ziynet altın fiyatı son dakika yükseldi mi düştü mü? gibi soruları sormakta. İşte 4 Nisan 2022 Pazartesi altın fiyatlarında son durum bilgileri…

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.924,56 TL, 1.925,06 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.924,56 TL, 1.925,06 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 904,59 TL, 909,77 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 904,59 TL, 909,77 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 906,12 TL, 906,33 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 906,12 TL, 906,33 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.449,79 TL, 1.481,85 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.449,79 TL, 1.481,85 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.799,32 TL, 5.909,29 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.799,32 TL, 5.909,29 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.890,60 TL, 2.963,71 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.890,60 TL, 2.963,71 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.799,32 TL, 5.909,29 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.799,32 TL, 5.909,29 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.994,83 TL, 6.144,25 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.994,83 TL, 6.144,25 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 496,57 TL, 596,35 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 496,57 TL, 596,35 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 821,18 TL, 848,78 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 821,18 TL, 848,78 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 14.609,00 TL, 14.834,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 14.609,00 TL, 14.834,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,64 TL, 11,65 TL

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,64 TL, 11,65 TL

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,53 TL, 24,56 TL

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,53 TL, 24,56 TL

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