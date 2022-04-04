Canlı altın fiyatları: Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? (4 Nisan 2022 Pazartesi)

Anlık altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladığı merak ediliyor. Canlı altın fiyatları nisan ayının girmesiyle birlikte yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Rusya-Ukrayna savaşının barış yolu ile çözülmesi için İstanbul'daki müzakereler yavaş yavaş sonuç vermeye başlaması güncel altın fiyatları üzerinde de etkisini göstermete. Savaşın başlamasıyla birlikte gram altın fiyatı 965 TL seviyelerine kadar çıkmasıyla birlikte altın fiyatları ne kadar yükselir? Gram altın 1000 TL’yi geçer mi, anlık çeyrek altın fiyatı ne kadar? sorularının cevabı bir hayli merak ediliyordu. Ramazan ayının girmesiyle birlikte düğün sezonuna da biraz ara verilmiş olundu. Düğün ve nişan yapacaklar altın fiyatlarının düşmesiyle birlikte altın alımlarını gerçekleştiriyor. Peki anlık altın fiyatları bugün ne kadar? Altın güncel fiyatı kaç TL? Anlık gram altın fiyatı ne kadar oldu? Güncel cumhuriyet altın fiyatı bugün kaç lira? İşte 4 Nisan 2022 Pazartesi canlı altın fiyatları.