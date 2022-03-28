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Ekonomi
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Canlı altın fiyatları: Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? 28 Mart 2022 Pazartesi anlık atın fiyatları...

2022-03-28 08:08:34
Canlı altın fiyatları: Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? 28 Mart 2022 Pazartesi anlık atın fiyatları...

Anlık altın fiyatları bugün ne kadar? Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları aralıksız sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin bir telefon görüşmesi gerçekeştirdi. Görüşmede iki ülkenin heyetleri yüz yüze müzakerelere 28-30 Mart tarihlerinde Türkiye'de yapılması görüşü çıktı. Türkiye’nin savaşın bitmesi için verdiği gayret tüm dünyada büyük taktir toplarken, altın fiyatları da yeni haftaya nasıl başlayacağını da merak konusu. Anlık altın fiyatları savaşın başlamasıyla birlikte yükselmişti. Fed ve TCMB’nin faiz kararları sonrası dizginlenen altın savaşın durumuna göre yeni sürprizlere açık gibi. Güncel altın fiyatı, çeyrek altın, gram altın yatırımcısı ise canlı altın fiyatları: Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL oldu? Anlık cumhuriyet altını, yarım altın, ata altın fiyatları ile bilezik fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. İşte 28 Mart 2022 Pazartesi anlık atın fiyatları.

#1
Foto -  Canlı altın fiyatları son dakika haberleri yatırımcı tarafından bir hayli sorgulanıyor. Ramazan ayının girecek olması nedeniyle düğün sezonu da Ramazan nedeniyle biraz ertelenmekte. Ramazan sonrası gelin ve damat adayları nikah tarihlerini almak için belediyelerin yolunu tutacak. Düğünlere Ramazan molası verilecek olsa da Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgale devam etmesi petrol fiyatları başta olmak üzere altın fiyatlarını da bir hayli hareketlendirmekte. Anlık altın fiyatları kur korumalı TL hesabının devreye girmesinden sonra yeniden yükselerek 965 TL’yi görmüştü. Müzakerelerin başlasıyla birlikte anlık altın fiyatları yeniden düşme eğilimine girmişti. Cuma günü gram altın fiyatı yeniden 930 TL seviyelerine çıkmıştı. Peki canlı altın fiyatları ne durumda? Altın fiyatı anlık yeni haftaya nasıl başladı. İşte 28 Mart 2022 Pazartesi anlık altın fiyatları…

 Canlı altın fiyatları son dakika haberleri yatırımcı tarafından bir hayli sorgulanıyor. Ramazan ayının girecek olması nedeniyle düğün sezonu da Ramazan nedeniyle biraz ertelenmekte. Ramazan sonrası gelin ve damat adayları nikah tarihlerini almak için belediyelerin yolunu tutacak. Düğünlere Ramazan molası verilecek olsa da Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgale devam etmesi petrol fiyatları başta olmak üzere altın fiyatlarını da bir hayli hareketlendirmekte. Anlık altın fiyatları kur korumalı TL hesabının devreye girmesinden sonra yeniden yükselerek 965 TL’yi görmüştü. Müzakerelerin başlasıyla birlikte anlık altın fiyatları yeniden düşme eğilimine girmişti. Cuma günü gram altın fiyatı yeniden 930 TL seviyelerine çıkmıştı. Peki canlı altın fiyatları ne durumda? Altın fiyatı anlık yeni haftaya nasıl başladı. İşte 28 Mart 2022 Pazartesi anlık altın fiyatları…

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.946,64, 1.947,15,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.946,64, 1.947,15,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 924,05, 929,76,

GRAM ALTIN FİYATI 924,05, 929,76,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 926,27, 926,44,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 926,27, 926,44,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.482,16, 1.514,98,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.482,16, 1.514,98,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.928,13, 6.040,37,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.928,13, 6.040,37,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.954,80, 3.029,45,

YARIM ALTIN FİYATI 2.954,80, 3.029,45,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.928,13, 6.040,37,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.928,13, 6.040,37,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.157,51, 6.310,92,

ATA ALTIN FİYATI 6.157,51, 6.310,92,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 507,47, 609,34,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 507,47, 609,34,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 838,89, 867,77,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 838,89, 867,77,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 14.923,00, 15.159,00,

GREMSE ALTIN FİYATI 14.923,00, 15.159,00,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,98, 12,00,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,98, 12,00,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,22, 25,24,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,22, 25,24,

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