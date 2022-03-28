Canlı altın fiyatları: Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? 28 Mart 2022 Pazartesi anlık atın fiyatları...

Anlık altın fiyatları bugün ne kadar? Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları aralıksız sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin bir telefon görüşmesi gerçekeştirdi. Görüşmede iki ülkenin heyetleri yüz yüze müzakerelere 28-30 Mart tarihlerinde Türkiye'de yapılması görüşü çıktı. Türkiye’nin savaşın bitmesi için verdiği gayret tüm dünyada büyük taktir toplarken, altın fiyatları da yeni haftaya nasıl başlayacağını da merak konusu. Anlık altın fiyatları savaşın başlamasıyla birlikte yükselmişti. Fed ve TCMB’nin faiz kararları sonrası dizginlenen altın savaşın durumuna göre yeni sürprizlere açık gibi. Güncel altın fiyatı, çeyrek altın, gram altın yatırımcısı ise canlı altın fiyatları: Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL oldu? Anlık cumhuriyet altını, yarım altın, ata altın fiyatları ile bilezik fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. İşte 28 Mart 2022 Pazartesi anlık atın fiyatları.