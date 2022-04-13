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Ekonomi
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Canlı altın fiyatları: Gram altın fiyatları | Çeyrek altın fiyatı Anlık cumhuriyet altın fiyatları: 13 Nisan 2022

2022-04-13 09:57:59
Canlı altın fiyatları: Gram altın fiyatları | Çeyrek altın fiyatı Anlık cumhuriyet altın fiyatları: 13 Nisan 2022

Altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. ABD mart ayı enflasyon verisi rekor tazeledi. mart ayında enflasyon yüzde 1,2 oranında yükselirken; yıllık bazda ise yüzde 8,5 olarak gerçekleşti. ABD’den gelen yüksek enflasyon verileri sonrası piyasaların nasıl tepki vereceği büyük merak ediliyor. Rusya’nın Ukrayna’ya gerçekleştirdiği savaşın da devam edeceğine yönelik Putin’in açıklamaları altın piyasasını bir hayli hareketlendir. Altına yatırım yapanlar anlık altın fiyatlarını sorguluyor. Peki anlık çeyrek atın fiyatı ne kadar? Gram altın ne kadar, kaç TL? Canlı altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 13 Nisan 2022 Çarşamba güncel altın fiyatları son durum gelişmeleri.

#1
Foto - Anlık altın fiyatları ABD’den gelen yüksek enflasyon rakamları sonrası araştırılıyor. Hem TCMB’nin hem de Fed’in açıklayacağı faiz kararları öncesi altın fiyatlarında anlık olarak yukarı yönlü hareket başladı. Rusya lideri Putin’in savaşta hedefler ulaşana kadar savaşmaya devama edeceğine yönelik açıklamaları anlık altın fiyatları başta olmak üzere güncel gram, çeyrek cumhuriyet altın fiyatlarını etkilemeye başladı.

Anlık altın fiyatları ABD’den gelen yüksek enflasyon rakamları sonrası araştırılıyor. Hem TCMB’nin hem de Fed’in açıklayacağı faiz kararları öncesi altın fiyatlarında anlık olarak yukarı yönlü hareket başladı. Rusya lideri Putin’in savaşta hedefler ulaşana kadar savaşmaya devama edeceğine yönelik açıklamaları anlık altın fiyatları başta olmak üzere güncel gram, çeyrek cumhuriyet altın fiyatlarını etkilemeye başladı. "Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularının cevabını merak edip araştırıyor. Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 13 Nisan altın fiyatları

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.971,28 TL, 1.971,69 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.971,28 TL, 1.971,69 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 920,43 TL, 923,24 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 920,43 TL, 923,24 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 921,99 TL, 922,17 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 921,99 TL, 922,17 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.474,97 TL, 1.507,57 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.474,97 TL, 1.507,57 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.900,74 TL, 6.012,57 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.900,74 TL, 6.012,57 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.941,15 TL, 3.015,51 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.941,15 TL, 3.015,51 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.900,74 TL, 6.012,57 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.900,74 TL, 6.012,57 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.106,95 TL, 6.259,12 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.106,95 TL, 6.259,12 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 505,49 TL, 605,16 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 505,49 TL, 605,16 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 835,60 TL, 861,59 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 835,60 TL, 861,59 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 14.866,00 TL, 15.054,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 14.866,00 TL, 15.054,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,92 TL, 11,94 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,92 TL, 11,94 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,57 TL, 25,59 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,57 TL, 25,59 TL,

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