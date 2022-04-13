Canlı altın fiyatları: Gram altın fiyatları | Çeyrek altın fiyatı Anlık cumhuriyet altın fiyatları: 13 Nisan 2022

Altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. ABD mart ayı enflasyon verisi rekor tazeledi. mart ayında enflasyon yüzde 1,2 oranında yükselirken; yıllık bazda ise yüzde 8,5 olarak gerçekleşti. ABD’den gelen yüksek enflasyon verileri sonrası piyasaların nasıl tepki vereceği büyük merak ediliyor. Rusya’nın Ukrayna’ya gerçekleştirdiği savaşın da devam edeceğine yönelik Putin’in açıklamaları altın piyasasını bir hayli hareketlendir. Altına yatırım yapanlar anlık altın fiyatlarını sorguluyor. Peki anlık çeyrek atın fiyatı ne kadar? Gram altın ne kadar, kaç TL? Canlı altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 13 Nisan 2022 Çarşamba güncel altın fiyatları son durum gelişmeleri.