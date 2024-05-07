CANiK, Asya ülkelerine güç katacak çözümlerini Malezya’da sergiliyor!

CANiK Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral, DSA ve NATSEC 2024’e katılımlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin siyasi, ekonomik ve kültürel olarak önemli müttefiklerinin bulunduğu Güneydoğu Asya ve Asya-Pasifik bölgesi bizim için de büyük önem taşıyor. Malezya’da düzenlenen DSA ve NATSEC 2024’e katılımımızla tüm bölge ülkeleri ile olan bağlarımızı güçlendirmeyi ve yeni iş birliklerine imza atmayı hedefliyoruz. Bu ülkelerin birçok ihtiyacını karşılayacak geniş ürün yelpazemizle katıldığımız DSA ve NATSEC’te yaptığımız görüşmelerin de yakın zamanda meyvelerini vermeye başlayacağına inanıyoruz” dedi. 2022 yılında CANiK’in de içinde bulunduğu SYS Grup şirketlerinin bünyesine kattığı köklü İngiliz şirketi AEI Systems ile Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore gibi Asya’nın gelişmiş ülkelerinin pazarlarına da açılmayı hedeflediklerini söyleyen Aral, Malezya’daki DSA ve NATSEC 2024’ün bunun için önemli bir fırsat olduğunu aktardı. Aral, “Bugün bölgenin en büyük ittifaklarından biri olan ABD, Birleşik Krallık ve Avustralya’nın oluşturduğu AUKUS’un genişleme hedefleri gündemde yer alıyor. Bölgedeki gerilimlere karşı ciddi savunma yatırımları yapan bölge ülkeleriyle olan iş birliklerimizi geliştirerek bu pazardan ciddi bir pay almayı hedefliyoruz. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde Avustralya’daki bir fuarda da yer alarak hedeflerimizi gerçekleştirme yönünde önemli adımlar atacağız” diye de ekledi.