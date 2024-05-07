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CANiK, Asya ülkelerine güç katacak çözümlerini Malezya’da sergiliyor!

2024-05-07 13:00:21
CANiK, Asya ülkelerine güç katacak çözümlerini Malezya’da sergiliyor!

Dünyanın önde gelen hafif ve orta kalibre silah üreticisi CANiK, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenen DSA (Defence Services Asia) ve NATSEC (National Security for Asia) fuarlarında Güneydoğu Asya ve Asya-Pasifik bölgesinin ihtiyaçlarına yönelik ileri teknolojiye sahip çözümlerini sergiliyor. Asya bölgesi ile olan bağlarını güçlendirmeyi hedefleyen CANiK, bu fuarlarda önemli görüşmeler gerçekleştirerek yeni ihracatlara kapı aralıyor.

#1
Foto - CANiK, Asya ülkelerine güç katacak çözümlerini Malezya’da sergiliyor!

Samsun Yurt Savunma’nın (SYS) lokomotif markası CANiK, 6-9 Mayıs tarihleri arasında Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenen DSA ve NATSEC 2024’te modern orduların ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği çözümlerini beğeniye sunuyor. Bugüne kadar 4 kıtadan birçok ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla bir dünya markası olan CANiK, 60 ülkeden binlerce şirket ve 45 ülkeden 400’ün üzerinde delegasyonun katıldığı DSA ve NATSEC 2024’e katılımıyla bölgedeki iş birliklerini artırmayı hedefliyor.

#2
Foto - CANiK, Asya ülkelerine güç katacak çözümlerini Malezya’da sergiliyor!

Uzman kadrosu ile DSA ve NATSEC 2024’te yerini alan CANiK; bölge ülkelerinin önemli bir ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak CANiK M2 QCB, CANiK M2F ve CANiK M3’ün yer aldığı ağır makineli tüfek ailesini katılımcılara tanıtıyor. SYS şirketlerinden biri olan AEI Systems tarafından üretilen ve dünyada sadece 3 şirket tarafından üretilen 30x113mm top da yine grup şirketlerinden olan UNIROBOTICS’in uzaktan komutalı silah sistemi (UKSS) üzerinde fuar katılımcılarının beğenisine sunuyor. Ayrıca SYS Grup şirketlerinden biri olan UNIROBOTICS’in geliştirdiği UKSS’leri TRAKON ve TRAKON LITE’ın yanı sıra, CANiK’in dünya çapında şimdiden ün yapmış yeni tabancası TTI Combat ve SFx RIVAL-s de fuar katılımcılarına sergilenen ürünler arasında yer alıyor.

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Foto - CANiK, Asya ülkelerine güç katacak çözümlerini Malezya’da sergiliyor!

CANiK Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral, DSA ve NATSEC 2024’e katılımlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin siyasi, ekonomik ve kültürel olarak önemli müttefiklerinin bulunduğu Güneydoğu Asya ve Asya-Pasifik bölgesi bizim için de büyük önem taşıyor. Malezya’da düzenlenen DSA ve NATSEC 2024’e katılımımızla tüm bölge ülkeleri ile olan bağlarımızı güçlendirmeyi ve yeni iş birliklerine imza atmayı hedefliyoruz. Bu ülkelerin birçok ihtiyacını karşılayacak geniş ürün yelpazemizle katıldığımız DSA ve NATSEC’te yaptığımız görüşmelerin de yakın zamanda meyvelerini vermeye başlayacağına inanıyoruz” dedi. 2022 yılında CANiK’in de içinde bulunduğu SYS Grup şirketlerinin bünyesine kattığı köklü İngiliz şirketi AEI Systems ile Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore gibi Asya’nın gelişmiş ülkelerinin pazarlarına da açılmayı hedeflediklerini söyleyen Aral, Malezya’daki DSA ve NATSEC 2024’ün bunun için önemli bir fırsat olduğunu aktardı. Aral, “Bugün bölgenin en büyük ittifaklarından biri olan ABD, Birleşik Krallık ve Avustralya’nın oluşturduğu AUKUS’un genişleme hedefleri gündemde yer alıyor. Bölgedeki gerilimlere karşı ciddi savunma yatırımları yapan bölge ülkeleriyle olan iş birliklerimizi geliştirerek bu pazardan ciddi bir pay almayı hedefliyoruz. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde Avustralya’daki bir fuarda da yer alarak hedeflerimizi gerçekleştirme yönünde önemli adımlar atacağız” diye de ekledi.

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