Cani Hemşire’den pişkin başvuru: Mahkemeden tokat gibi cevap

Sema ve Abdullah Bozoklar çiftinin 2021’de Kahramanmaraş Sütçü İmam Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde dünyaya gelen bebeği Deniz Esin Bozoklar’a (5) şiddet uygulayan ve bedensel ve zihinsel engelli kalmasına neden olduğu öne sürülen hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık, ‘Kasten yaralama’ suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı Kahramanmaraş 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. Bağrıyanık, avukatları aracılığıyla Kahramanmaraş 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurup, bebeğe şiddet anlarının görüntülerine, görüntüler üzerine yapılan haberlere ve sanal medya paylaşımlarına erişim engeli getirilmesini talep etti. Hazel Dırık Bağrıyanık, talebinin gerekçesinde ise olayın 5 yıl önce meydana geldiğini ve bu nedenle haber değeri olmadığını, adının açıkça yazılıp yüzünün gösterilerek lekelenmeme hakkı ve kişilik haklarının ihlal edildiğini, hakaret ve tehdit aldığını, paylaşımların ise onur ve şerefini tahkir etmek amacıyla yapıldığını belirtti.