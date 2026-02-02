Cani hemşire bir bebeği daha darbetmiş! Belgesi var, vicdanı yok

Türkiye, yenidoğan ünitesinde yaşanan bu vahşetin yeni görüntülerini konuşuyor. 2021 yılında yaşanan ancak davası hala süren olayda, tutuklu sanık Hazel Dırık Bağrıyanık’ın (33) sadece Deniz Esin bebeği değil, kuvözdeki bir başka masum yavruyu da tokatladığı bilirkişi incelemesiyle ortaya çıktı. 14 dakika boyunca Deniz bebeğe şiddet uygulayıp bacağını kıran hemşirenin, mahkemedeki "Anlık gafletle yaptım" savunması, sistematik şiddeti gösteren görüntülerle yerle bir oldu. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, tespit edilen ikinci darp vakası için yeni bir soruşturma başlattı. Sema-Abdullah Bozoklar çiftinin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde dünyaya getirdiği Deniz Esin Bozoklar, düşük kiloda doğduğu gerekçesiyle kuvöze alındı. 26 Mayıs 2021’de yenidoğan servisinde nöbetçi hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık, Deniz Esin Bozoklar’dan kan almaya çalıştığı sırada bebek huysuzlandı. Bunun üzerine Bağrıyanık, bebek Bozoklar’ın başına defalarca vurup bacaklarını sıktı. 14 dakika süren kan işlemi sırasında Deniz Esin Bozoklar’a sık sık şiddet uygulayan Bağrıyanık iddiaya göre bu sırada bebeğin bacağını kırdı. Deniz Esin Bozoklar’ın şiddete maruz kaldığı ise 5 gün sonra 31 Mayıs 2021’de başka bir hemşirenin dikkatiyle ortaya çıktı. Bunun üzerine hastane yönetimi hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık’ın sözleşmesini feshederek işine son verirken, Kahramanmaraş 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde de Bağrıyanık hakkında ‘Kasten yaralama’ suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.