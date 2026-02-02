  • İSTANBUL
Cani hemşire bir bebeği daha darbetmiş! Belgesi var, vicdanı yok
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Cani hemşire bir bebeği daha darbetmiş! Belgesi var, vicdanı yok

Kahramanmaraş’ta vicdanları yaralayan bebek darp skandalında kan donduran yeni detaylar gün yüzüne çıktı. 5 günlük bir bebeği darbederek engelli kalmasına yol açan ve "gafletle yaptım" diyen hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık’ın, aynı nöbet içerisinde bir başka bebeğe daha şiddet uyguladığı kamera kayıtlarıyla ispatlandı.

2
#1
Foto - Cani hemşire bir bebeği daha darbetmiş! Belgesi var, vicdanı yok

Kahramanmaraş’ta Deniz Esin bebeği darbederek bedensel ve zihinsel engelli kalmasına neden olan hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık’ın, aynı gün başka bir bebeğe daha tokat attığı bilirkişi raporuyla kesinleşti. "Zarar vermek istemedim" diyen hemşirenin, "Düşük Kilolu Bebeğe Yaklaşım" eğitimi aldığı ortaya çıkması ise pes dedirtti.

#2
Foto - Cani hemşire bir bebeği daha darbetmiş! Belgesi var, vicdanı yok

Türkiye, yenidoğan ünitesinde yaşanan bu vahşetin yeni görüntülerini konuşuyor. 2021 yılında yaşanan ancak davası hala süren olayda, tutuklu sanık Hazel Dırık Bağrıyanık’ın (33) sadece Deniz Esin bebeği değil, kuvözdeki bir başka masum yavruyu da tokatladığı bilirkişi incelemesiyle ortaya çıktı. 14 dakika boyunca Deniz bebeğe şiddet uygulayıp bacağını kıran hemşirenin, mahkemedeki "Anlık gafletle yaptım" savunması, sistematik şiddeti gösteren görüntülerle yerle bir oldu. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, tespit edilen ikinci darp vakası için yeni bir soruşturma başlattı. Sema-Abdullah Bozoklar çiftinin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde dünyaya getirdiği Deniz Esin Bozoklar, düşük kiloda doğduğu gerekçesiyle kuvöze alındı. 26 Mayıs 2021’de yenidoğan servisinde nöbetçi hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık, Deniz Esin Bozoklar’dan kan almaya çalıştığı sırada bebek huysuzlandı. Bunun üzerine Bağrıyanık, bebek Bozoklar’ın başına defalarca vurup bacaklarını sıktı. 14 dakika süren kan işlemi sırasında Deniz Esin Bozoklar’a sık sık şiddet uygulayan Bağrıyanık iddiaya göre bu sırada bebeğin bacağını kırdı. Deniz Esin Bozoklar’ın şiddete maruz kaldığı ise 5 gün sonra 31 Mayıs 2021’de başka bir hemşirenin dikkatiyle ortaya çıktı. Bunun üzerine hastane yönetimi hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık’ın sözleşmesini feshederek işine son verirken, Kahramanmaraş 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde de Bağrıyanık hakkında ‘Kasten yaralama’ suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

#3
Foto - Cani hemşire bir bebeği daha darbetmiş! Belgesi var, vicdanı yok

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI Dava devam ederken, Hazel Dırık Bağrıyanık’ın Deniz Esin Bozoklar’a şiddet uygulandığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Davanın 22 Ocak’ta görülen ve Hazel Dırık Bağrıyanık’ın katılmadığı duruşmada Bağrıyanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıktı. Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polise teslim olan Bağrıyanık, 25 Ocak’ta sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu. BİLİRKİŞİ, AYNI NÖBETTE İKİNCİ DARBI TESPİT ETTİ Öte yandan mahkeme, güvenlik kamera görüntülerini incelenmesi için bilirkişiye gönderdi. Yapılan incelemede Hazel Dırık Bağrıyanık’ın Deniz Esin Bozoklar’dan önce başka bir çocuğu darbettiği tespit edildi. Bağrıyanık’ın yatağına yatırdığı bebeğe tokat attığı açıkça yer alan görüntülerin incelenmesinin ardından hazırlanan rapor mahkemeye gönderildi. Raporun ardından mahkeme, hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık hakkında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet savcısı, mahkemeden görüntüleri istedi.

#4
Foto - Cani hemşire bir bebeği daha darbetmiş! Belgesi var, vicdanı yok

‘BİR ANLIK GAFLETLE YAPTIM’ Hazel Dırık Bağrıyanık, tutuklandığı mahkemede savunmasında yaptıklarından dolayı pişman olduğunu belirterek, “Pişmanım, bir anlık gaflet ve refleks ile yaptım. Asla zarar vermek amacıyla yapmadım” dedi. DÜŞÜK KİLODAKİ BEBEĞE YAKLAŞIM KURSU ALMIŞ Öte yandan Hazel Dırık Bağrıyanık’ın ‘Aşırı Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeğe Yaklaşım Kursu’na katıldığı ve kurs sonunda aldığı belgeyi de sanal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

ömer

dikkat ettinizmi hastene yönetimiyle ilgili en ufak bir haber yok

Neco

Bu olay TV ye cikmasaydi bu camiye hiç bir şey olmayacaktı.iste ülkedeki adaletin geldiği durum.
