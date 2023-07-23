2023-07-23 09:15:45 Canavar Kamyonlar şov yaptı
Kanada’da ilginç bir organizasyon düzenlendi. Modifiye edilmiş araçlar Canavar Kamyon gösterisinde boy gösterdi.
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Kanada’da ilginç bir organizasyon düzenlendi. Modifiye edilmiş araçlar Canavar Kamyon gösterisinde boy gösterdi.
Kanada'nın Ontario Eyaletinde bulunan Brampton bölgesinde modifiye edilmiş araçlar ile sürücüleri "Canavar Kamyon" gösterisine katılarak performans sergiledi.
Gösteriye vatandaşlar ilgi gösterdi.
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