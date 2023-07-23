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Dünya
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Canavar Kamyonlar şov yaptı

2023-07-23 09:15:45
Canavar Kamyonlar şov yaptı

Kanada’da ilginç bir organizasyon düzenlendi. Modifiye edilmiş araçlar Canavar Kamyon gösterisinde boy gösterdi.

#1
Foto - Canavar Kamyonlar şov yaptı

Kanada'nın Ontario Eyaletinde bulunan Brampton bölgesinde modifiye edilmiş araçlar ile sürücüleri "Canavar Kamyon" gösterisine katılarak performans sergiledi.

#2
Foto - Canavar Kamyonlar şov yaptı

Gösteriye vatandaşlar ilgi gösterdi.

#3
Foto - Canavar Kamyonlar şov yaptı

#4
Foto - Canavar Kamyonlar şov yaptı

#5
Foto - Canavar Kamyonlar şov yaptı

#6
Foto - Canavar Kamyonlar şov yaptı

#7
Foto - Canavar Kamyonlar şov yaptı

#8
Foto - Canavar Kamyonlar şov yaptı

#9
Foto - Canavar Kamyonlar şov yaptı

#10
Foto - Canavar Kamyonlar şov yaptı

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