2023-03-26 09:26:30 Canan Karatay'dan gençlerle ilgili şok eden açıklama! Çoğu kısır çünkü…
Canan Karatay, genel olarak sağlık durumumuzun kötü olduğunu söylerken, özellikle gençlerin durumunu daha da kötü buluyor. Karatay, "Eğer adetlerinizin döngüsü bozulduysa, eğer 30’lu yaşlarda menopoza girdiyseniz veya erkeklerde sperm azalması arttıysa bilin ki sizin vücudunuzda müsilaj var." diyor. İşte Canan Karatay'ın açıklamaları... Genel olarak sağlık durumumuzun kötü olduğunu belirten Karatay, özellikle gençlerin durumunu bayağı kötü buluyor.