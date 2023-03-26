Canan Karatay'dan gençlerle ilgili şok eden açıklama! Çoğu kısır çünkü…

Genç nesli sağlık açısından nasıl buluyorsunuz? Genç nüfusun hepsi hasta. Bugün 20- 30 yaşında çocuklar geliyor; 3 kalem, 4 kalem ilaç kullanıyorlar. Bana gelen hastalardan biliyorum. 30 yaşındaki hanımlar menopoza giriyor artık. Sonra hepsi tüp bebek için sıraya giriyor. Sadece kadınlar değil, beyler de öyle… Bütün bunlar kimyasalların vücutta yaptığı hormonal bozukluk yüzünden! Marmara’da müsilaj olmasının nedeni dezenfektan ve deterjanlardı. Eğer adetlerinizin döngüsü bozulduysa, eğer 30’lu yaşlarda menopoza girdiyseniz veya erkeklerde sperm azalması arttıysa bilin ki sizin vücudunuzda müsilaj var.