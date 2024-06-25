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Canan Karatay üstüne basa basa uyardı: Herkes ters köşe oldu! Limonlu su gerçeğini ve en doğru yöntemi açıkladı

2024-06-25 17:35:28
Canan Karatay üstüne basa basa uyardı: Herkes ters köşe oldu! Limonlu su gerçeğini ve en doğru yöntemi açıkladı

Uzman isim Canan Karatay'dan limonlu su hakkında dikkat çeken uyarı... Nihayet bilimsel incelemeler Karatay'ı haklı çıkardı. İşte limonlu suyun kanıtlanan faydaları

#1
Foto - Canan Karatay üstüne basa basa uyardı: Herkes ters köşe oldu! Limonlu su gerçeğini ve en doğru yöntemi açıkladı

Bağışıklık düştüğünde, griple mücadele ederken en çok başvurulan doğal besinlerden biri limonlu sudur. Bazıları limonlu suyu Deniz Baykal'ın kısık sesine iyi gelmesiyle bilir. Ancak limonlu su sadece kısık seslere iyi gelmekle kalmaz. Hem bağışıklığı güçlendirir hem de besin değeri sayesinde enerji verir. 50 gram kadar bir limon suyunda 12 kalori, 0.2 gram lif ve 1,12 gram meyve şekeri bulunur. Ayrıca 0.18 gram da protein vardır. Fakat en önemlisi potasyum Sadece 50 gramlık bir limonlu su 58 mg potasyum içermektedir. Uzman isim Canan Karatay, her katıldığı televizyon programında limonlu su gerçeğinden bahsederken çoğu kişi inanmamıştı...

#2
Foto - Canan Karatay üstüne basa basa uyardı: Herkes ters köşe oldu! Limonlu su gerçeğini ve en doğru yöntemi açıkladı

İşte limonlu suyun bilimsel faydaları! BAĞIŞIKLIĞI DESTEKLİYOR, CİLT SAĞLIĞINA İYİ GELİYOR... Medicalpark'tan aktarılan bilgilere göre, Düzenli tüketildiğinde kilo vermeye yardımcı olur. İçerdiği C vitamini ile bağışıklığı destekler. Soğuk algınlığı ve solunum yolu enfeksiyonlarında tedaviye ek olarak kullanılabilir. Limon suyu içerdiği sitrat nedeniyle böbrek taşı oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Böbrek sağlığını destekler. Demir emilimini artırarak aneminin önlenmesine yardımcı olur.

#3
Foto - Canan Karatay üstüne basa basa uyardı: Herkes ters köşe oldu! Limonlu su gerçeğini ve en doğru yöntemi açıkladı

Kolajen sentezini desteklediği için cilt sağlığına faydalıdır. Vücuttan toksinlerin ve ödemin atılmasına yardımcı olur. Sindirim sisteminin düzeltilmesine yardımcı olur. Karaciğer fonksiyonlarının çalışması için destek verir. Su tüketimini kolaylaştırır. Kalp ve damar hastalıklarının önlenmesinde rol oynar.

#4
Foto - Canan Karatay üstüne basa basa uyardı: Herkes ters köşe oldu! Limonlu su gerçeğini ve en doğru yöntemi açıkladı

Canan Karatay limonlu su gerçeği hakkında, ''Limonlu su, bağırsakların aktif çalışmasına yardımcı olarak sindirimi kolaylaştırır ve düzenli tüketildiğinde yağ yakma özelliği gösterir. Sabah aç karnına limonlu su tüketildiğinde, kilo vermek için birikmiş ödemler idrar yoluyla dışarı atılır." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Canan Karatay üstüne basa basa uyardı: Herkes ters köşe oldu! Limonlu su gerçeğini ve en doğru yöntemi açıkladı

LİMONLU SU VÜCUTTAKİ ÖDEMİ ATAR MI? Evet, limonlu su vücuttaki ödemi atmada katkı sunabilir. Limon, natürel bir diüretik olarak tanınır ve bu kabiliyeti sayesinde vücuttaki fazla sıvıların atılmasını destekler. Aynı zamanda, limonun içeriğinde yer alan C vitamini ve antioksidanlar, iltihaplanmayı indirgeyerek ödemin hafiflemesine yardımcı olur. Limonlu su ayrıca sindirimi kolaylaştırır ve toksinlerin vücuttan atılmasında etkin rol oynar. Fakat, kronik ödem problemleriniz bulunuyorsa, bu durumu mutlaka bir sağlık profesyoneline danışmalısınız. LİMONLU SU YAPARKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER! Limonlu su yapmak için bir limonu iyice yıkayıp ortadan ikiye bölün. Yarım limonu bir bardağın içine sıkın, ardından üzerine bir bardak su ekleyin. Tatlandırmak isterseniz, isteğe bağlı olarak bir tatlı kaşığı bal veya birkaç yaprak taze nane ekleyebilirsiniz. Karışımı iyice karıştırın ve içmeden önce birkaç dakika bekletin. Soğuk tüketmek isterseniz, birkaç buz küpü de ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun!

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