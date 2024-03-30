2024-03-30 10:14:04 Canan Karatay ’süper besin’ diyor! Serbest tavuk yumurtası yiyin: Vücutta ne hastalık bırakıyor ne de yağ
İşte, Prof. Dr. Canan Karatay'ın önerdiği "süper besin"! Milyonlarca insan neredeyse her sabah tüketiyor! Çeşitli faydalarıyla öne çıkan bir besin bu besin, miktarını artırarak daha fazla fayda sağlayabilirsiniz. Kilo vermeye yardımcı olmakla birlikte beyin ve sinirleri geliştirmeye kadar birden çok yararı bulunmaktadır. Günlük olarak 10 adet tüketerek sağlığınızı destekleyebileceğiniz bu süper besin...