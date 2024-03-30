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Canan Karatay ’süper besin’ diyor! Serbest tavuk yumurtası yiyin: Vücutta ne hastalık bırakıyor ne de yağ

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Canan Karatay ’süper besin’ diyor! Serbest tavuk yumurtası yiyin: Vücutta ne hastalık bırakıyor ne de yağ

2024-03-30 10:14:04
Canan Karatay ’süper besin’ diyor! Serbest tavuk yumurtası yiyin: Vücutta ne hastalık bırakıyor ne de yağ

İşte, Prof. Dr. Canan Karatay'ın önerdiği "süper besin"! Milyonlarca insan neredeyse her sabah tüketiyor! Çeşitli faydalarıyla öne çıkan bir besin bu besin, miktarını artırarak daha fazla fayda sağlayabilirsiniz. Kilo vermeye yardımcı olmakla birlikte beyin ve sinirleri geliştirmeye kadar birden çok yararı bulunmaktadır. Günlük olarak 10 adet tüketerek sağlığınızı destekleyebileceğiniz bu süper besin...

#1
Foto - Canan Karatay ’süper besin’ diyor! Serbest tavuk yumurtası yiyin: Vücutta ne hastalık bırakıyor ne de yağ

Yumurta, sağlıklı ve lezzetli olmasıyla bilinen ve birçok insanın günlük beslenme alışkanlıklarında sıkça yer verdiği bir yiyecektir. Her yaş grubundan insanın tüketebileceği yumurta, zengin içeriğiyle dikkat çeker. Bu kadar değerli bir besin olan yumurta, Prof. Dr. Canan Karatay tarafından "süper besin" olarak adlandırılmıştır. Dr. Karatay, yumurtanın bozulmamış, serbest tavuk yumurtası olması gerektiğini vurgulamıştır.

#2
Foto - Canan Karatay ’süper besin’ diyor! Serbest tavuk yumurtası yiyin: Vücutta ne hastalık bırakıyor ne de yağ

Sosyal medyada katıldığı bir programda Prof. Dr. Karatay, yumurtanın beyaz ve sarısında bulunan maddelerin temel bileşenler olduğunu belirtmiştir. Prof. Dr. Canan Karatay, günlük olarak 10 yumurta tüketmenin göbek bölgesindeki yağlardan kurtulmaya ve kilo verilmesine yardımcı olabileceğini belirtti. Ayrıca, Çinlilerin uzun süredir bu uygulamayı yaptığını ve hamile veya lohusa kadınlara da günde 10 yumurta tüketmelerinin önerildiğini ifade etti.

#3
Foto - Canan Karatay ’süper besin’ diyor! Serbest tavuk yumurtası yiyin: Vücutta ne hastalık bırakıyor ne de yağ

Dr. Karatay, yumurtanın içerdiği kolin maddesinin beyindeki bir uyarıcının ana bileşeni olduğunu ve bu nedenle hamile kadınların tüketmesinin önerildiğini vurguladı, çünkü bu bebeğin beyin ve sinir gelişimine katkı sağlar. Yumurtanın beyazında dokuz farklı amino asit bulunduğunu belirten Dr. Karatay, bu amino asitlerin proteinlerin temel bileşenleri olduğunu ve vücudun doğal olarak bunları alması gerektiğini dile getirdi.

#4
Foto - Canan Karatay ’süper besin’ diyor! Serbest tavuk yumurtası yiyin: Vücutta ne hastalık bırakıyor ne de yağ

Yumurtanın sarısında ise A vitamini, D vitamini, E vitamini, K vitamini, mineraller, omega-3, omega-6, doğal kolesterol, yağ ve folik asit gibi birçok besin maddesinin bulunduğunu vurguladı. Prof. Dr. Canan Karatay, yumurta tüketimini gün içinde öğünlere bölerek yapılması gerektiğini vurguladı. Bu nedenle, bir örnek vererek sabah 3 adet yumurta tüketilmesini önerdi. Daha sonra, dışarı çıkıldığında haşlanmış ve soğuk olarak tüketilebileceğini belirtti ve kalan yumurta miktarının akşam öğününde tüketilebileceğinden bahsetti.

#5
Foto - Canan Karatay ’süper besin’ diyor! Serbest tavuk yumurtası yiyin: Vücutta ne hastalık bırakıyor ne de yağ

sabah'ın aktardığı haberde ayrıca, yumurtanın çok haşlanması sonucunda sarısının etrafının yeşil renk alabileceğini ve bu durumda trans yağların oluşabileceğini ve proteinin bozulabileceğini ifade etti. Yumurtanın yağla kavrulmasının veya sıcak yağda pişirilmesinin tehlikeli olduğunu söyleyen Dr. Karatay, yumurtanın rafadan, saf tereyağı ile tüketilmesini önerdi. Yumurta yiyerek açlık hissinin azalacağını ve kan şekerinin dengeleneceğini de ekledi.

#6
Foto - Canan Karatay ’süper besin’ diyor! Serbest tavuk yumurtası yiyin: Vücutta ne hastalık bırakıyor ne de yağ

Yumurtanın diğer faydaları ise şunlardır: KALBİ KORUR! Sağlıklı kişilerde, yumurta tüketimi iyi kolesterol seviyelerinin normal aralıkta olmasına yardımcı olur ve kalp-damar hastalıklarına karşı koruyucu bir etki sağlar. ZİHNİ GENÇLEŞTİRİR! İçerdiği kolin maddesi, hücre zarının sağlığını destekler ve bilişsel fonksiyonları güçlendirir. Ayrıca Alzheimer gibi hastalıkların, konsantrasyon ve hafıza problemlerinin ilerlemesini önlemeye yardımcı olabilir.

#7
Foto - Canan Karatay ’süper besin’ diyor! Serbest tavuk yumurtası yiyin: Vücutta ne hastalık bırakıyor ne de yağ

KEMİK SAĞLIĞINI KORUR! Yumurta, D vitamini bakımından zengin bir kaynaktır. Bu nedenle, D vitamini eksikliğini önleyerek kemik ve eklem sağlığını destekler. ZENGİN BİR BESİN DEPOSUDUR! Yumurtanın içerdiği antioksidan vitaminler ve mineraller, kanser ve enfeksiyonlarla savaşmada rol oynar. Ayrıca yaşlanma belirtileriyle mücadele eder. BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR! Bağışıklık sisteminin işlevini desteklemek için protein gereklidir, yumurta beyazı ise yüksek miktarda protein içerir. Ayrıca omega-3 yağ asitleri içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirebilir.

#8
Foto - Canan Karatay ’süper besin’ diyor! Serbest tavuk yumurtası yiyin: Vücutta ne hastalık bırakıyor ne de yağ

VÜCUDUN KENDİNİ YENİLEMESİNE DESTEK OLUR! Yumurta, yüksek kaliteli protein kaynağıdır ve kas yapımı, onarımı ve yaraların iyileşmesine yardımcı olur. KİLO VERMEYİ KOLAYLAŞTIRIR! Yumurtanın tok tutma özelliği, aşırı yemek yeme eğilimini azaltarak obezite riskini azaltır ve uzun süre boyunca tok hissetmeyi sağlar. Ancak beslenmenize yumurtayı eklemeden önce doktorunuza danışmanız önerilir.

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