Canan Karatay ’süper besin’ diyor! Serbest tavuk yumurtası yiyin: Vücutta ne hastalık bırakıyor ne de yağ

Dr. Karatay, yumurtanın içerdiği kolin maddesinin beyindeki bir uyarıcının ana bileşeni olduğunu ve bu nedenle hamile kadınların tüketmesinin önerildiğini vurguladı, çünkü bu bebeğin beyin ve sinir gelişimine katkı sağlar. Yumurtanın beyazında dokuz farklı amino asit bulunduğunu belirten Dr. Karatay, bu amino asitlerin proteinlerin temel bileşenleri olduğunu ve vücudun doğal olarak bunları alması gerektiğini dile getirdi.