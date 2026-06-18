110 ülkeden Türkiye'ye gelen öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı

Mezun öğrencilere seslenen Ersoy, onların artık yalnızca birer mezun olmadığını belirterek Türkiye ile ülkeleri arasında kurulan gönül köprülerinin en güçlü temsilcileri olduklarını ifade etti. “Sizleri bu ülkenin misafiri değil; dostu, kardeşi ve gelecekteki paydaşı olarak gördük.” diyen Ersoy, öğrencilerin ülkelerine yalnızca diploma değil, Türkiye’de edindikleri dostlukları, hatıraları ve ortak gelecek idealini de götürdüklerini söyledi. Türkiye Mezun Ödülleri de Sahiplerini Buldu Törende ayrıca Türkiye Mezun Ödülleri de sahiplerine takdim edildi. Bilimsel ve Akademik Çalışmalar, Ekonomi ve Girişimcilik, Medya ve İletişim ile Kültür ve Sanat alanlarında verilen tematik ödüllerin yanı sıra Yaşam Boyu Onur Ödülü, Vefa Ödülü ve İlişkilere Katkı Ödülü de sahipleriyle buluşturuldu. Konuşmasının sonunda mezunlara seslenen Bakan Ersoy, “Türkiye’nin kapıları sizlere daima açık olacak. Çünkü sizler artık sadece Türkiye Bursları mezunu değil; Türkiye ailesinin birer ferdisiniz.” ifadelerini kullanarak mezuniyetlerini kutladı.