110 ülkeden Türkiye'ye gelen öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı
Türkiye Bursları Programı kapsamında 110 farklı ülkeden Türkiye’ye gelen 2 bin 800 uluslararası öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı. 15’inci Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni’nde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bugün 174 ülkeden 188 bin başvuruya ulaşan Türkiye Bursları’nın küresel bir eğitim ve gönül köprüsüne dönüştüğünü belirterek mezun öğrencilerin ülkeleri ile Türkiye arasında kurulan dostluk bağlarının en güçlü temsilcileri olduğunu vurguladı.