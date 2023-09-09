Canan Karatay açıkladı! İşte dünyanın en sağlıklı yiyeceği! Bunu yiyen zımba gibi oluyor

Yaptığı her açıklama ile gündemi sarsan Canan Karatay bu kez üstüne basa basa açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yiyeceğini resmen ifşa etti. Kanser, Alzheimer, şeker, tansiyon… Ne varsa hepsini söküp atacak. İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, dünyanın en sağlıklı yiyeceklerinden birini açıkladı. Resmen her derde deva olduğunu söyledi ve en doğalının tercih edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Artık hastalıklar yanınıza bile yaklaşamayacak…