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Sağlık
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Canan Karatay açıkladı! İşte dünyanın en sağlıklı yiyeceği! Bunu yiyen zımba gibi oluyor

2023-09-09 13:16:38
Canan Karatay açıkladı! İşte dünyanın en sağlıklı yiyeceği! Bunu yiyen zımba gibi oluyor

Yaptığı her açıklama ile gündemi sarsan Canan Karatay bu kez üstüne basa basa açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yiyeceğini resmen ifşa etti. Kanser, Alzheimer, şeker, tansiyon… Ne varsa hepsini söküp atacak. İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, dünyanın en sağlıklı yiyeceklerinden birini açıkladı. Resmen her derde deva olduğunu söyledi ve en doğalının tercih edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Artık hastalıklar yanınıza bile yaklaşamayacak…

#1
Foto - Canan Karatay açıkladı! İşte dünyanın en sağlıklı yiyeceği! Bunu yiyen zımba gibi oluyor

Canan Karatay, sağlıklı beslenmeye ilişkin sık sık açıklamalar yapıyor. Yeni bir açıklamasında ise lahananın dünyanın en sağlıklı yiyecekleri arasında yer aldığını söyledi. Karatay, açıklamasında şu sözlere yer verdi: "Dünyanın en önemli, en sağlıklı yiyeceği lahanadır. Doğal olarak ev turşusu yapıldığı zaman, camın içinde, turşu da en doğal probiyotiktir. Kışın bol bol lahana yiyin, bol bol lahana çorbası için, çocukları alıştırın bol bol lahana çorbası içsinler. O zaman hastalanmazsınız. Lahananın her türlü yemeğini yiyebilirsiniz. Ama lahananın turşusu dünyanın en önemli tıbbi malzemelerinden biridir. Kanser olmanızı önler, kalp hastası olmanızı önler, Alzheimer olmanızı önler, karaciğerinizin yağını giderir, şekerinizi düzenler."

#2
Foto - Canan Karatay açıkladı! İşte dünyanın en sağlıklı yiyeceği! Bunu yiyen zımba gibi oluyor

LAHANA TURŞUSU NASIL YAPILIR? Lahana turşunun faydasını duyanlar hemen turşu tarifini araştırmaya başladı! İşte lahana turşusunun tarifi… MALZEMELER 1 adet orta boy lahana Yarım su bardağı kaya tuzu 3 baş sarımsak 1 tatlı kaşığı limon tuzu 1 su bardağı üzüm sirkesi Su

#3
Foto - Canan Karatay açıkladı! İşte dünyanın en sağlıklı yiyeceği! Bunu yiyen zımba gibi oluyor

YAPILIŞI İlk olarak lahananın dış yapraklarını soyun. Daha sonra ortasında yer alan kökünü bıçakla keserek kıvrımlı yaprakları iri iri doğrayın ve derin bir kaseye koyun. Yaprakların üzerine kaya tuzu serpin. Ardından lahanaları elinizle 10 dakika ovun. Bu sayede tuzları yedirmiş olacaksınız. Bu işlemin ardından ise lahanaları iyice yıkayın. Yıkadığınız lahanaları kavanozlara yerleştirin.

#4
Foto - Canan Karatay açıkladı! İşte dünyanın en sağlıklı yiyeceği! Bunu yiyen zımba gibi oluyor

Önceden soyduğunuz sarımsakları ise lahanaların arasına sıkıştırın. Daha sonra limon tuzunu sirkeyle karıştırıp lahanaların her yerine denk gelecek şekilde üzerine dökün. Kavanozda kalan boşluğa ise su ilave ederek tamamlayın. Bu işlemi de yaptıktan sonra kapağını hava almayacağı şekilde sıkıca kapatın. Kapağını sıkıladığınızdan emin olduktan sonra kavanozu alt üst edip malzemeleri karıştırın. 15 gün kadar bu turşu kavanozunu serin ve güneşin görmediği bir yerde bekletin. Bu süre zarfında kapağını sakın açmayın.

#5
Foto - Canan Karatay açıkladı! İşte dünyanın en sağlıklı yiyeceği! Bunu yiyen zımba gibi oluyor

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